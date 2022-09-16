На Херсонщине десятки оккупантов попрошайничают, потому что отказались воевать – разведка

На Херсонщине десятки оккупантов попрошайничают, потому что отказались воевать / Reuters, Радио Свобода

Подразделениям российских войск, которые остались на временно оккупированных территориях Херсонской области, не хватает не только еды, но и питьевой воды. Они уже не могут наладить нормальное снабжение.

Острую нехватку воды и боеприпасов на передовых позициях испытывает, в частности, десантно-штурмовое подразделение воздушно-десантных войск российских вооруженных сил, которое расположено недалеко от Каховки. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

При этом местные жители не хотят давать оккупантам еду и воду – даже под принуждением.

Захватчики вынуждены подвозить запасы воды и боекомплекта только ночью и гражданскими автомобилями, которые они украли у местных жителей.

"Ряд подразделений оккупационной армии в Херсонской области получила приказ о выводе личного состава на левый берег Днепра, используя для этого маломерные плавсредства – моторные лодки, похищенные в окрестных селах", – рассказывают в ГУР МОУ.

Оккупанты пошли попрошайничать

Часть российских захватчиков, отказавшихся воевать, пошли попрошайничать по местным жителям, чтобы найти хоть какую-то еду. После отказа участвовать в боевых действиях их командиры сняли этих захватчиков из всех видов снабжения и отправили "на вольные хлеба".

Несколько больших групп по 10-20 безоружных оккупантов-попрошаек были замечены вблизи места паромной переправы через Днепр.

"Сейчас они вынуждены попрошайничать у местных жителей и ищут возможности вернуться домой", – говорят в украинской разведке.

Контрнаступление ВСУ на юге

Ранее в ВСУ рассказали, что они захватили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области. Контрнаступление продолжается. Сложности, с которыми сталкиваются украинские войска, связаны со спецификой рельефа региона. При этом в рядах российских оккупантов царит паника.

Воины Вооруженных сил Украины в ночь на четверг, 15 сентября, уничтожили базу российских захватчиков во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине. Также украинские бойцы ударили по скоплению оккупантов и их техники в пригороде Херсона.

Также сообщалось, что на Херсонском направлении оккупационные войска РФ теряют ранее захваченные территории. Об этом признаются сами оккупанты в телефонных переговорах. Российские оккупанты не понимают, почему они теряют захваченные территории на юге.

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