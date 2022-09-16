На Херсонщине десятки оккупантов попрошайничают, потому что отказались воевать – разведка

У российских подразделений в регионе нет питьевой воды и пищи. Они пытаются переплыть Днепр на украденных у местных жителей легкомоторных лодках.
Подразделениям российских войск, которые остались на временно оккупированных территориях Херсонской области, не хватает не только еды, но и питьевой воды. Они уже не могут наладить нормальное снабжение.
Острую нехватку воды и боеприпасов на передовых позициях испытывает, в частности, десантно-штурмовое подразделение воздушно-десантных войск российских вооруженных сил, которое расположено недалеко от Каховки. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
При этом местные жители не хотят давать оккупантам еду и воду – даже под принуждением.
Захватчики вынуждены подвозить запасы воды и боекомплекта только ночью и гражданскими автомобилями, которые они украли у местных жителей.
"Ряд подразделений оккупационной армии в Херсонской области получила приказ о выводе личного состава на левый берег Днепра, используя для этого маломерные плавсредства – моторные лодки, похищенные в окрестных селах", – рассказывают в ГУР МОУ.
Оккупанты пошли попрошайничать
Часть российских захватчиков, отказавшихся воевать, пошли попрошайничать по местным жителям, чтобы найти хоть какую-то еду. После отказа участвовать в боевых действиях их командиры сняли этих захватчиков из всех видов снабжения и отправили "на вольные хлеба".
Несколько больших групп по 10-20 безоружных оккупантов-попрошаек были замечены вблизи места паромной переправы через Днепр.
"Сейчас они вынуждены попрошайничать у местных жителей и ищут возможности вернуться домой", – говорят в украинской разведке.
Контрнаступление ВСУ на юге
Ранее в ВСУ рассказали, что они захватили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области. Контрнаступление продолжается. Сложности, с которыми сталкиваются украинские войска, связаны со спецификой рельефа региона. При этом в рядах российских оккупантов царит паника.
Воины Вооруженных сил Украины в ночь на четверг, 15 сентября, уничтожили базу российских захватчиков во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине. Также украинские бойцы ударили по скоплению оккупантов и их техники в пригороде Херсона.
Также сообщалось, что на Херсонском направлении оккупационные войска РФ теряют ранее захваченные территории. Об этом признаются сами оккупанты в телефонных переговорах. Российские оккупанты не понимают, почему они теряют захваченные территории на юге.
Читайте также:
- Нас ждет судьба Израиля, после возвращения территорий придется привыкнуть к постоянным терактам – Чорновил
- РФ ударила ракетами по Кривому Рогу, есть попадания
- Закрыть небо над Украиной: в ОП оценили вероятность помощи авиации НАТО и западного ПВО