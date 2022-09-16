РФ ударила ракетами по Кривому Рогу, есть попадания/ Reuters, pixabay.com

Российские оккупанты в пятницу, 16 сентября, ударили ракетами по Кривому Рогу.

Об этом сообщил руководитель ВГА Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram. Он призвал людей оставаться в укрытиях и не фиксировать ничего на фото и видео.

"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", – написал он.

Видео дня

скрин

Между тем в социальных сетях пишут, что ракетный удар по городу был массированным, и что есть попадания.

Ракетные удары РФ по Кривому Рогу

Напомним, российские оккупанты уже несколько дней подряд осуществляют ракетные удары по Кривому Рогу на Днепропетровщине. 14 сентября они ударили по городу семью крылатыми ракетами х-22 из самолетов стратегической авиации. По данным главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуры города. Обошлось без пострадавших, но несколько районов Кривого Рога остались без воды.

В то же время из-за удара по плотине часть города была подтопленной. В целом вода добралась до 112 домов. Людям пришлось плавать по улицам города в лодках, а военные были вынуждены взорвать часть гидротехнических сооружений ниже по течению, чтобы вода сошла.

Вечером 15 сентября российские оккупационные войска нанесли еще один ракетный удар по Кривому Рогу – второй раз за день и третий за два последних дня. Было два" прилета " в районе гидротехнических сооружений.

Читайте также: