Россия атакует Украину ракетами: оккупанты разнесли критическую инфраструктуру Кривого Рога

Ракетный удар Кривой Рог / pixabay

Российские оккупационные войска нанесли еще один ракетный удар по Кривому Рогу.

Как сообщает начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram, второй раз за день и третий - за два последних дня оккупанты атакуют ракетами.

"Кривой Рог - ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях.Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", - рассказал он.

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По его словам, снова два "пролета" в районе гидротехнических сооружений.

Позже главы ОВА Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что оккупанты в очередной раз попали по гидротехническим сооружениям города.

"Россияне снова попали ракетами по гидротехническим сооружениям. Предварительно, люди не пострадали", - пишет Резниченко.

По словам главы ОВА, на месте ударов уже работают спасатели и аварийные службы.

Удар по Кривому Рогу

Напомним, 14 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации.

По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуры города.

Председатель ОВА добавил, что предварительно, обошлось без пострадавших, но несколько районов Кривого Рога остались без воды. Работают аварийные службы и спасатели. Проводится ликвация последствий разрушений.

Уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от одного до почти двух метров.

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