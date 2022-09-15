Россия атакует Украину ракетами: оккупанты разнесли критическую инфраструктуру Кривого Рога

Несколько районов Кривого Рога снова остались без воды из-за ракетного удара.
Российские оккупационные войска нанесли еще один ракетный удар по Кривому Рогу.
Как сообщает начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram, второй раз за день и третий - за два последних дня оккупанты атакуют ракетами.
"Кривой Рог - ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях.Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", - рассказал он.
По его словам, снова два "пролета" в районе гидротехнических сооружений.
Позже главы ОВА Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что оккупанты в очередной раз попали по гидротехническим сооружениям города.
"Россияне снова попали ракетами по гидротехническим сооружениям. Предварительно, люди не пострадали", - пишет Резниченко.
По словам главы ОВА, на месте ударов уже работают спасатели и аварийные службы.
Удар по Кривому Рогу
Напомним, 14 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации.
По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуры города.
Председатель ОВА добавил, что предварительно, обошлось без пострадавших, но несколько районов Кривого Рога остались без воды. Работают аварийные службы и спасатели. Проводится ликвация последствий разрушений.
Уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от одного до почти двух метров.
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