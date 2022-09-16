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Нас ждет судьба Израиля, после возвращения территорий придется привыкнуть к постоянным терактам – Чорновил

16 сентября 2022, 12:58

Украина сможет вернуть себе все территории по состоянию на 1991 год. С годами наша армия будет укрепляться, и Россия вновь вторгнуться к нам не рискнет.

Украинские военные, ВСУ, Тарас Чорновил
Нас ждет судьба Израиля, после возвращения территорий придется привыкнуть к постоянным терактам – Чорновил/ Генштаб ВСУ, Главред

Украина сможет победить Россию в войне. Однако даже при условии возвращения территорий к границам по состоянию на 1991 год полностью опасность не исчезнет. После этого на территории Украины могут происходить постоянные провокации, и нам придется привыкнуть жить в таких условиях.

Об этом заявил политический аналитик и бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил в интервью Главреду. Он отметил, что нас ждет судьба Израиля – страны, которая за многие десятилетия уже привыкла жить в режиме войны.

Там регулярно происходят теракты, Израиль регулярно обстреливают ракетами и стране приходится давать отпор. Однако даже в таких условиях в стране нет военного положения, мужчины могут выезжать за границу, и страна развивается.

Чорновил отмечает, что после освобождения всех оккупированных Россией территорий Украину ждет два этапа.

Во время первого этапа наше государство будет стоять перед выбором, когда для того чтобы обеспечить для себя какой-то мир, нам нужно будет вторгнуться на территорию РФ, уничтожать российские аэродромы и всю ее военную инфраструктуру на расстоянии до 500 км от нашей границы. Однако мы не сможем обеспечить себе полную безопасность в таком случае, ведь в РФ есть ядерное оружие, и она может его применить. Поэтому наступать на Ростов, Воронеж или Москву Украина не будет – она и не сможет, и мир нам этого не позволит.

Второй этап предусматривать постоянные провокации на территории Украины. Россия постоянно будет пытаться нарастить свою армию. Однако это войско уже будет низкотехнологичным. В то же время украинская армия будет развиваться и усиливать свою военную технику.

"Из-за этого к нам россияне снова вторгнуться не рискнут, но мы будем иметь постоянные провокации со стороны РФ, и нам придется отбиваться. То есть мы должны будем постоянно быть в ожидании нового нападения, должны быть начеку", – отмечает политический аналитик.

По его словам, Украину ждет примерно то, что сейчас происходит в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

И не стоит ожидать, что ситуация изменится после смерти Путина – нам придется быть начеку всегда, говорит Чорновил.

"Затем, после смерти Путина, когда начнется определенная деструкция в России, то, что останется от РФ, ее обломки всё равно будут радикально рашистско настроены в отношении нас. Это будут выродки, орки, которые будут грезить восстановлением своего величия", – отметил он.

Ранее российский политолог Андрей Пионтковский отмечал, что в Кремле готовят отстранение от власти президента России Владимира Путина. Вероятно, объявят о его болезни и временном прекращении исполнения обязанностей. Власть окажется в руках Совбеза РФ, который через некоторое время заявит об ошибках Путина в отношении Украины. План уже прорабатывается.

Напомним, генерал-лейтенантом запаса, экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко отмечал, что Запад не допустит поражения Украины в войне с Россией. На Западе понимают, что поражение Украины привело бы к очень тяжелым последствиям.

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