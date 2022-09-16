Война с Россией навсегда, но к весне 2023-го Украина может вернуть всё, даже Крым – Чорновил

Украина повторит судьбу Израиля, который живет под постоянными ракетными обстрелами, считает Чорновил / Коллаж Главред, УНИАН, Reuters, kremlin.ru

На фоне сообщения Генштаба ВСУ о том, что от начала полномасштабной войны в Украине убито более 50 тысяч российских военнослужащих, особенно циничным выглядело заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия с 24 февраля ничего не потеряла. Более того, российский лидер считает, что его страна не только ничего не потеряла, а даже приобрела – укрепление суверенитета.

Также, говоря об отсутствии потерь, Путин не упоминает ни о различных санкциях, ни о тотальной изоляции российского государства, ни об утрате репутации теми же вооруженными силами РФ, которые до 24 февраля, считались "второй армией мира".

Политический аналитик и бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил рассказал в интервью Главреду, что на самом деле потеряла Россия, начав масштабную войну против Украины, какими будут последствия этого рокового решения российской власти для российского государства и лично Путина, а также почему российско-украинская война не закончится никогда.

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Что, по-вашему, потеряла Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину? Все ли так безоблачно на самом деле для нее, как настаивает Путин?

На самом деле потери Российской Федерации – колоссальные. Но главное – война еще продолжается, а, значит, Россия продолжает терять.

Основное, что рискует потерять Россия из-за развязанной ею войны – само свое существование как целостного и единого государства. Впрочем, для нескольких поколений человечества это будет величайшим достижением и счастьем.

Путин, как одержимый, давит и давит, не может отступить. У него просто не работает задняя передача. Оно прет, оно вбрасывает в эту войну все ресурсы. Более того, некоторые действия Путина столь самоубийственные для Рашеландии, что их невозможно ни понять, ни логически объяснить.

Путин видит, что его войска не могут продвинуться в Украине дальше, но все равно пытается терроризировать весь мир. Именно он расширил эту войну на весь мир, только экономическими методами.

В частности, он пытается давить российскими газом и нефтью европейские и другие государства. В ответ на это ему объясняют, что, да, будет трудно, но это будет преодолено. Вот и еврокомиссар несколько дней назад сказал, что Европа эту зиму может пережить при нулевых поставках российского газа. Но Путин и дальше не уступает и угрожает всем показать "кузькину мать". А закончится это тем, что основной для Москвы источник прибылей – экспорт нефти и газа – в следующем году может не дать россиянам вообще ничего. То есть экономическую мощь, которая давала возможность удерживать российское государство, Путин разрушает прямо на глазах.

Кроме того, для России теперь перекрыта возможность применять новые технологии, и эта возможность вряд ли хоть каким-то образом откроется. А это значит, что РФ потеряла возможность укреплять, восстанавливать свою армию или хотя бы в каком-то виде ее сохранить, чтобы быть в состоянии хоть как-то кому-то ею угрожать. Все это невозможно, потому что, во-первых, Россия страдает от санкций, а, во-вторых, сказывается технологическая отсталость самой РФ.

А Путин упорно бросает в войну все, что только может отыскать в государстве. Вот, например, сейчас он откопал какие-то новые танки, которых раньше не было в номенклатуре. Оказалось, что Россия бросила на фронт танки для танкового биатлона! И сейчас наши жгут эти танки.

Таким образом, Россия сейчас извлекает все, что только возможно, что было ее гордостью и наработками – все вбрасывается в войну. Но в войне с Украиной и противостоянии с Западом Путин и Россия уже проигрывают, они не могут выиграть ни на одном направлении. Но продолжают упорно выбрасывать все…

Следовательно, идет процесс полной потери целостности и внутреннего единства Российской Федерации. А также – России как мирового игрока в любой сфере.

В сфере международной политики Путин сумел достичь того, что стал нерукоподаваемым почти для всех стран. Даже те страны, которые еще общаются с российской верхушкой, уже пытаются от Путина дистанцироваться. Его уже все откровенно унижают, как, например, президент Казахстана. Но Путин утирается, терпит и прет дальше в том же направлении, бьет в те же точки.

После 24 февраля Путин утратил экономическую мощь России, уважение, субъектность российского государства. И сейчас теряет главное – целостность и суверенитет этой страны-помойки.

Для нас желательно, чтобы это произошло как можно скорее, потому что пока это не произойдет, у нас будет продолжаться война, будут гибнуть люди и будут продолжаться разрушения.

Поскольку Путин не собирается отступать, война продлится до распада российского государства, до мятежа в нем. Но вполне возможно, что этот распад не произойдет мгновенно, а растянется на годы. Как бы там ни было, но Путин теряет сам факт существования России в ее нынешнем виде.

Это все очень напоминает Советский Союз с Афганистаном. Тогда Брежнев ввел войска в Афганистан, надеясь, что это будет легкая прогулка, поэтому заодно они прихватят и Украину, которая якобы была их. Параллельно с этим началось традиционное перетягивание каната в экономике и нефтегазовой сфере с Западом, а также попытки конкурировать с Западом в оружии. Абсолютно четкая аналогия…

Единственное, что пугает – мы знаем, что произошло с Афганистаном – он стал плацдармом, на котором Запад разрушил Советский Союз. Но тогда Западу не хватило ума довести его до полного распада, и он начал подкармливать россиян "ножками Буша", поддерживать население РФ. А с самим Афганистаном произошла большая беда.

С Украиной этого не будет, потому что другие времена, и наше место Европе другое.

Поэтому, на мой взгляд, сейчас все идет по афганскому сценарию – все движется к тому, что исчезнет с карты мира эта огромная держава – Российская Федерация, которая несет угрозу всему миру.

А что может потерять лично Путин? Удержится ли он у власти или в жизни? Вот недавно муниципальные депутаты в Петербурге выдвинули требование Госдуме РФ обвинить Путина в государственной измене за развязанную войну – может ли эта история получить продолжение?

Пока нет. Подобные требования пока что выдвигают отдельные группы россиян, то есть это не массовое явление. Впрочем, раньше подобные требования вообще были невозможными, а сейчас процесс сдвинулся с мертвой точки и понемногу набирает обороты.

К тому же, Путин сейчас в основном получает удары изнутри России не из-за того, что вторгся в Украину и совершил преступление, а наоборот. Сегодня в Российской Федерации возникло то, чего он точно не ожидал – вспышка "ястребов". Там звучит много заявлений от Гиркина и других "ястребов", которые возмущены действиями Путина, отмечают, что он ничтожество, лох, и уже откровенно говорят о том, что Акела промахнулся.

Правда, в Петербурге немного другая история: инициатива местных депутатов была озвучена только потому, что они почувствовали – ситуация изменилась, и теперь можно об этом заявлять.

В принципе, многие в России начали давить на Путина из-за недостаточной решимости в войне с Украиной. Даже те, кто выходили на протесты с лозунгами "Нет войне!", сейчас делаются довольно неприятными для нас.

Именно поэтому российских либералов можно сосчитать на пальцах двух рук. В России либералов нет – жизнь показала, что все они такие же сталинисты и "ястребы", как и остальные. И все они будут кричать Путину продолжать войну, особенно когда Украина начнет возвращать Крым. Это касается и Собчак, и Навального, и остальных. Все они сейчас превращаются в "ястребов" и обвиняют Путина.

В России любого, кто кричит или пишет "Нет войне!", сразу сажают за распространение фейков о российской армии. При этом другие кричат Путину: "Почему ты проигрываешь?". Тот самый Гиркин "размазывает" Путина по стенке, как только хочет, и хозяин Кремля не знает, что с этим сделать.

Другими словами, у Путина сейчас нет ответа на радикальное крыло, которое разрастается в российском обществе. Для него стало неожиданностью то, что в тылу, за его спиной возникла группа "ястребов". Более того, вдруг оказалось, что все эти "патрушевы", "шойгу" и другие – это не просто фанерные маршалы, а за их спинами возникают те, против кого Путин не имеет противодействия и кто может его просто снести. За ними стоит куча спецслужб, силовых структур – огромная поддержка. Так что Путина в случае чего просто попрут.

Второй момент. В Российской Федерации вновь появляется определенный региональный национализм. Он начинает действовать и понемногу работать.

Третий момент. Начинается дезинтеграция российского государства, когда центр неспособен обуздать регионы ни политически, ни в плане безопасности, ни принуждением или давлением.

Сейчас разваливается даже система контактирования. Например, Российская железная дорога переходит в режим максимальной экономии, то есть поезда будут ходить все реже, а Транссиб, наверное, скоро будут разбирать на дрова, а рельсы сдавать на металлолом. Ведь в определенный момент ее некому будет ремонтировать. Так же и российская авиация за два года прекратит свое существование. В России уже сейчас отдают свои последние резервы, чтобы их самолеты хоть как-то могли летать.

Поэтому, начиная от Дальнего Востока (сначала Сибирь, а затем и Урал), начнется дезинтеграция РФ, когда центр не будет иметь ни рычагов, ни механизмов, которыми можно было бы давить и влиять на местные элиты. Так что Россия просто начнет разваливаться. Людям из тех регионов до Китая проще добраться, чем до Москвы.

Такая же история ждет и на некоторые другие территории РФ. В частности, из-за того, что на Россию сегодня осуществляются очень серьезные тюркские влияния. Эрдоган заигрывает с Путиным, но у него такая же цель, что и у Си Цзиньпина – забрать под свой контроль, не напрямую, большие тюркоязычные территории.

Россию ждет дезинтеграция по многим направлениям одновременно. И те российские либералы, которые пытаются в чем-то обвинить Путина, не играют значительной роли. Тем более, они не будут долго вести себя как либералы – у России есть запрос на "ястребиное" крыло, и оно будет развиваться.

Впрочем, для нас в этом есть определенный позитив – жесткая конкуренция среди "ястребов". Путин как-то их сдерживал, и, если его устранят, эти "ястребы" не смогут оставаться единым-целым, так что это крыло начнет сыпаться.

Судя по вашим словам, Россия за эти полгода на самом деле потеряла не что-то, а все, в том числе перспективу сохранения и развития как единого государства…

Не совсем так. Россия еще не потеряла все – она в процессе, а процесс может продолжаться еще определенное время. Для нас это беда, потому что у нас гибнут люди в результате этой войны. Но другого варианта просто нет. Как когда-то говорил один израильтянин: "Господи, я понимаю, что мы являемся избранным народом, но избери себе хотя бы на пару десятилетий какой-то другой народ".

Конечно, мы могли в предыдущие годы серьезно готовиться к войне, вооружаться и продемонстрировать полную готовность. Наверное, тогда бы Путин не напал, хотя это нависало бы как угроза, но у нас бы был определенный сдерживающий фактор. Угроза сохранялась бы десятилетиями, пока все эти механизмы уже после смерти Путина не стали бы действовать автономно, сами. Но Россия развалилась бы все равно, потому что имперские механизмы действуют не вечно.

Однако поскольку мы не готовились, и Путин таки напал на Украину, все процессы ускорились. То есть этим нападением на нашу страну Путин собственноручно ускорил распад России.

Раньше был только шанс, была вероятность, что Российская Федерация распадется после смерти Путина, но так же была вероятность, что этого не произойдет. Это было 50/50. А сейчас процесс пошел, и даже то, что Путин до сих пор жив, уже не сдерживает РФ от этого распада.

Таким образом, дезинтеграция РФ уже началась, и она уже прорывается наружу и становится заметной.

Вы отмечаете, что в России крепчает крыло "ястребов". Если Путина не станет, и они придут к власти в РФ, получается, тогда война не закончится даже после возвращения Украины к границам 1991 года и восстановления контроля над Крымом? Выходит, война продлится долго, даже когда Путина не будет?

Израиль пережил Войну Судного дня и победил, потом пережил Шестидневную войну и победил... Но если вы спросите любого израильтянина, он скажет, что до сих пор с 1949 года длится непрерывная война. И даже во время этой войны Израиль развивается, там нет военного положения, мужчины могут выезжать за границу. Там регулярно происходят теракты, Израиль регулярно обстреливают ракетами, регулярно израильтяне дают сдачи и нормально держатся. Таким образом, Израиль постоянно в состоянии войны, но при этом он живет и развивается.

Нас после освобождения всех оккупированных Россией территорий ждет два этапа.

Первый – мы окажемся на грани, когда для того, чтобы обеспечить для себя какой-то мир, нам нужно будет вторгнуться на территорию России, уничтожать российские аэродромы и всю ее военную инфраструктуру на расстоянии до 500 км от нашей границы. Если посмотреть на карту, вы увидите, что речь идет об огромной территории – почти всей европейской территории бывшего РСФСР. Но поскольку у России есть ядерное оружие, скорей всего, в такой ситуации она его задействует. Поэтому мы не сможем обеспечить себе стопроцентную гарантию безопасности даже после возвращения всех своих территорий.

А мы их вернем, в том числе и Крым. Как видим, Крым уже "распечатан". Происходят атаки на военные объекты полуострова, и Путину пришлось это проглотить. А сколько было разговоров о Судном дне! Впрочем, ничего подобного не произошло. Россияне заткнулись и молчат.

Поэтому понятно, что наступать на Ростов, Воронеж или Москву мы не будем. И не сможем, и не будем, и мир нам этого не позволит сделать.

Потому второй этап предусматривает постоянные провокации на территории Украины. Россия будет пытаться нарастить свою армию. Впрочем, эта армия уже будет низкотехнологичной, зато в Украине армия будет развиваться и будет усиливаться военная техника. Из-за этого к нам россияне снова вторгнуться не рискнут, но у нас будут постоянные провокации со стороны РФ, и нам придется отбиваться. То есть мы должны будем постоянно пребывать в ожидании нового нападения, должны быть начеку.

Нас ждет примерно то, что происходит в приграничных районах Сумской и Черниговской областей, причем иногда с залетом ракет дальше, вглубь территории Украины.

Потом, после смерти Путина, когда начнется определенная деструкция в России, то, что останется от РФ, ее обломки все равно будут радикально настроены в отношении нас. Это будут уроды, орки, которые будут грезить восстановлением своего величия. Это будет что-то типа Германии на момент прихода Гитлера к власти, но они будут разрознены, будут грызться и воевать между собой, а потому будут слабее нас.

Только тогда у нас начнется нормальное развитие и жизнь, как в Израиле. Но жить мы будем, скажем так, во враждебном окружении. Возможно, немножко в более легких формах, потому что Израиль окружен врагами со всех сторон, а у нас все-таки более позитивные географические факторы.

Так что, когда Россия посыплется, Украину ждет судьба современного Израиля.

А война все равно будет продолжаться, даже если между нами и Москвой будет еще два независимых государства, например, Белгородская народная республика и Воронежская народная республика, у нас все равно будут проблемы на границе, как у Израиля.

Чтобы из москалей сделать людей, должно смениться несколько поколений. Вы можете научить собаку выполнять команду "служить", приносить палочку, но не сделаете из собаки человека. Она будет хорошей, будет вашим другом, но человеком не станет. Так и с москалями – они почти тысячу лет ведут себя только так, как мы видим сейчас. Вспомните хотя бы, как Боголюбский захватывал Киев, Псков и Новгород – всех вырезали, убивали и насиловали. Русские привыкли так жить, так было 600-800 лет, иначе они просто не могут.

Выходит, эта война с Россией будет бесконечной? Она не на годы, она – навсегда?

Война с Россией у нас всегда была – мы были либо оккупированы, либо воевали с российским государством. Но раньше было хуже, потому что тогда мы еще и с поляками и турками воевали, а сейчас мы с ними дружим.

А горячая фаза когда закончится?

Горячая фаза закончится, я думаю... Нет, не буду говорить о сроках. Как сказал Залужный, в 2023 году война еще будет продолжаться. Но все нынешние события и зимний период дадут определенную фору украинской армии, поэтому до весны у нас будет шанс освободить все наши территории, включая Крым.

А дальше мы будем жить так, как живет Израиль, по которому постоянно летят ракеты. Знаю много израильтян – они, несмотря ни на что, радуются жизни и чувствуют себя нормально. А вот плохо себя чувствуют замкнутые в себе с ненавистью, яростью и желанием стереть Израиль с лица земли те, кто по ним эти ракеты запускает. Единственное, что для них плохо – терроризм, регулярно проявляющиеся смертники.

Для нас тема смертников не так страшна, потому что рашисты умеют быть смертниками только языками. Они могут разве что погнать армию, за которой будут идти чеченцы, стреляющие в спину российским воякам. А идти и совершать теракты на территории Украины они не смогут.

То есть у нас уже будет лучше, чем в Израиле, потому что у нас враг более трусливый, в отличие от арабов. Русский такого не полезет делать, он боится.

Может ли в России прийти к власти адекватный человек, который будет делать все, чтобы добиться более-менее нормального развития России, будет добиваться снятия санкций и будет готов идти на диалог с Западом? Вы допускаете вообще такой вариант развития событий в России?

Теоретически это возможно. Ведь и после развала Советского Союза был ельцинский период, хотя Ельцина назвать великим демократом трудно. Я знал Собчака, Попова, мэра Москвы, многих других... В России как бы был определенный демократический период, но он быстро выродился, когда Москва показала свои зубы в Чечне: и ярость, и человеконенавистничество, и фальшь.

Поэтому период относительно либерального правления в России возможен, но для нас это будет еще большая угроза, потому что ни один российский либерал никогда не согласится и не смирится с тем, чтобы самостоятельно жила и нормально развивалась независимая Украина. Никакой.

Путин тоже в 2007 году рассказывал, что Россия признает и будет признавать независимость Украины, что у Москвы никогда не будет ни одной претензии, что РФ признает границы Украинского государства. Поговорил, а потом начал давить на Украину, а потом и напал.

Поэтому я не верю в российскую либеральную демократию – она все равно очень быстро выродится. Помню, как мы восхищались Чубайсом, Явлинским и тому подобное, и что? Они все пошли служить той самой имперской идее.

И сейчас из-за агрессии в Украине на Путина пытается подавать в суд маленькая кучка людей, а все остальные хотят его убить за то, что он не справился с Украиной. Это именно либералы, они его в этом обвиняют. Не только Гиркин.

Нормальное либеральное крыло надолго в России прижиться не сможет.

Единственное, что может спасти Россию – это Запад, который в момент, когда РФ начнет сыпаться, попытается ее склеить, влить огромные деньги, накормить русских, а взамен попросит избрать себе либерального царя. Тогда россияне еще могут послушаться, избрать, условно говоря, Навального, который, впрочем, очень скоро станет новым Путиным.

Украине нужно изо всех сил давить, чтобы с России до завершения войны не снимали санкции. Потому что наша задача – довести Россию до распада и до денуклеаризации. Когда она распадется, обратно она уже не соединится. Плюс у России как-то нужно выжать, выкупить, забрать ядерное оружие. Ведь и сейчас, если бы у России не было такого оружия, она не напала бы на Украину. А если бы и напала, то мы бы влепили по центрам принятия решений и командным пунктам. А так, все боятся, что начнется третья мировая или ядерная война, полное уничтожение.

Если удастся лишить Россию ядерного оружия и не дать ей сохранить территориальную целостность, кого бы там ни избрали лидером, нам уже будет глубоко наплевать. Так и большинство жителей Израиля даже не знают, кто там сейчас является главой Палестинской автономии.