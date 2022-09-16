"Отжали обратно": оккупанты жалуются на потерю захваченных территорий на Херсонщине

Пленные российские оккупанты / Андрей Билецкий

На Херсонском направлении оккупационные войска РФ теряют ранее захваченные территории.

Об этом признаются сами оккупанты в телефонных переговорах, сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Отмечается, что военнослужащие РФ на Херсонском направлении обсуждают последние изменения на линии фронта и не понимают почему они теряют захваченные территории.

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"Ну, мы одну деревню потеряли (нецензурно. – ред.), одну сами отдали - пока что так у нас...Все время так вот: на Киев заходили ВДВ, все забрали, когда вышли - отжали обратно, на Изюм заходили - отбили. С Изюма ушли - отжали обратно. Сейчас здесь вот давят", - пожаловался оккупант.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. Ранее деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что ВСУ повредили все мосты, которыми войска РФ пользовались для снабжения своих войск. Враг больше не может использовать эстакады.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила и Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

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