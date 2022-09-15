Все сгорело: ВСУ уничтожили базу россиян в Новой Каховке

ВСУ уничтожили базу россиян в Новой Каховке/ Telegram СтратКом ВСУ

Воины Вооруженных сил Украины в ночь на четверг, 15 сентября, "поджарили" базу российских захватчиков во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине.

Об этом сообщили в Страткоме ВСУ в Telegram, обнародовав фотографии последствий удара по захватчикам. На фото видно разбросанные обломки, вещи и сожженную технику российских оккупантов.

"Результат курения этой ночью на одной из баз россиян в Новой Каховке", – подписали фото в СтратКоме ВСУ.

В то же время в оперативном командовании "Юг" рассказали, что в течение этой ночи ракетно-артиллерийские подразделения украинских Вооруженных сил ударили по району сосредоточения живой силы и техники врага в пригороде Херсона.

Кроме этого, воины ВСУ обеспечили устойчивый огневой контроль Каховского моста.

Контрнаступление ВСУ на юге

Ранее в ВСУ рассказали, что они захватили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области. Контрнаступление продолжается. Сложности, с которыми сталкиваются украинские войска, связаны со спецификой рельефа региона. При этом в рядах российских оккупантов царит паника.

Напомним, украинские защитники на юге уничтожили за сутки более 30 российских оккупантов, а также вражеский бомбардировщик Су-24М и десятки единиц российской техники.

По словам военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, после освобождения Харьковской области ВСУ возьмут небольшую паузу для того, чтобы подтянуть резервы. Когда будет подготовлена новая группировка, способная проводить быстрые операции, командование решит, на каком направлении начнется новое контрнаступление. Он отметил, что армия Украины получает возможность завершить свое наступление на Херсонщине.

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