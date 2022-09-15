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ВСУ на юге взорвали вражеские склады с БК и уничтожили десятки оккупантов с техникой

15 сентября 2022, 06:26

Авиация ВСУ нанесла за стуки 13 ударов по противнику, уничтожен сверхзвуковой вражеский бомбардировщик Су-24М.

Украинская армия, силовики
ВСУ нанесли удар по оккупантам на юге / Reuters

Украинские защитники на юге уничтожили за сутки более 30 российских оккупантов, а также вражеский бомбардировщик Су-24М и десятки единиц российской техники.

Как рассказали в Оперативном командовании Пивдень, враг силами до двух взводов при поддержке двух БМД-2 и танка Т-72 ведением штурмовых действий в направлении из Архангельского на Ивановку пытался улучшить свое положение. Успеха не имел, потеряв одну БМД-2 и значительный процент живой силы, отступил.

В свою очередь авиация ВСУ нанесла за стуки 13 ударов по противнику, в районе Чкалово уничтожен сверхзвуковой вражеский бомбардировщик Су-24М.

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Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 285 огневых задач. В том числе, по трем районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники в Голой Пристани, Дудчанах и Криничанке, по складам боеприпасов в тех же Дудчанах и Садовом, по пункту управления беспилотниками в Комишанах.

Под плотным огневым контролем находились Каховский мост и переправа в Дарьевке. Оккупанты не имели никакой возможности ими пользоваться.

Подтвержденные потери врага на Николаевщине и Херсонщине:

  • 33 военных;
  • 31 единица техники;
  • 11 танков;
  • 5 гаубиц "Мста-Б";
  • самоходная артустановка "Гвоздика";
  • 13 единиц автобронетехники;
  • 2 склада с боеприпасами.

Наступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. Ранее деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что ВСУ повредили все мосты, которыми войска РФ пользовались для снабжения своих войск. Враг больше не может использовать эстакады.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила и Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

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