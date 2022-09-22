Свое эвакуационное место отдала девушке и погибла: Наталья из Полтавы до последнего защищала Мариуполь

Сержант Наталья Стребкова/ "Зміст"

Украинская сержантка Наталья Стребкова с позывным "Зоряна" находилась на "Азовстали" до последнего вздоха. Хоть она была деловодом и еще до обострения событий могла эвакуироваться из Мариуполя, решила остаться и помогать украинским воинам. На "Азовстали" она была и поваром, и медиком, и даже подавала патроны бойцам.

Теперь именем сержантки "Зоряны" в ее родной Полтаве планируют назвать улицу. Историю героической защитницы Украины рассказала ее дочь Ирина местному изданию "Зміст".

Наталья была парикмахером и переехала в Мариуполь после того, как вышла замуж за отчима Ирины. Там она решила встать в ряды полка "Азов" и взяла позывной "Зоряна".

В сфере ответственности женщины была документация на базе полка в Мариуполе от 2017 года. Именно поэтому "Зоряну" знали многие, ведь именно с ней практически первой встречался каждый, кто присоединялся к полку.

Перед войной вывезла собаку и документы и вернулась

Женщина понимала, что может произойти что-то страшное, поэтому заранее начала готовить к этому своих родных, а также вывезла из Мариуполя собаку и документы.

"Родители уехали в отпуск и через неделю вернулись. С моим мужем общались, говорили, что не надо ехать на восток, делали всё, чтобы только он не приехал", – рассказывает Ирина, муж которой тоже служит в "Азове" и сейчас продолжает оборонять Украину.

У Натальи несколько раз была возможность уехать из Мариуполя и избежать всех страшных событий, которые происходили там дальше. Однако она каждый раз всё равно возвращалась туда.

"Мама до начала войны вывозила друзей, отец сказал ей сидеть дома, когда вывез уже ее, но она за ним поехала. Потом отец ее вывез снова уже после 24 февраля. Она же поехала обратно. На третий раз был приказ вывезти девушек-деловодов, но она знала, что ее помощь нужна в бомбоубежищах Мариуполя", – рассказывает дочь героини.

"Зоряна" знала основы медицины, поэтому помогала раненым бойцам на "Азовстали". Также она была и поваром, и патроны подавала.

С дочкой Ириной старалась связываться как можно чаще, и всегда рассказывала об ужасах, которые творились в Мариуполе.

"Она рассказывала о своих ужасах. Как она за неделю поспала 4 часа. Она говорила, что невозможно спать из-за постоянных самолетов", – вспоминает Ирина.

Наталья Стребкова/ "Зміст"

Во время эвакуации отдала свое место другой девушке

В последний раз у Натальи была возможность покинуть Мариуполь в первых числах апреля. В то время вертолетом эвакуировали ее раненого крестника. Однако когда оставалось последнее место для эвакуации, то "Зоряна" вместо себя отправила другую молодую девушку.

"Она была сломлена и физически истощена, но притворялась, что этого не происходит, потому что превратилась в сталь. Мама очень изменилась... Она ужасно боялась войны. И теперь человек, который в 2014 году боялся всего, что связано с войной, оказался в самом аду и каждый раз туда возвращался. Это однозначно была трансформация", – отмечает дочь Ирина.

"Почувствовала, что с мамой что-то случилось"

Дочь Ирина вспоминает, что последний раз общались с матерью в Telegram в ночь на 15 апреля. Тогда женщина записала голосовое сообщение, которое оказалось последним.

"Они (россияне – ред.) знали, где прячутся девушки "Азова" и били туда. Мы с мамой поговорили тогда, как в последнее. Уже утром я почувствовала, что с мамой что-то произошло, потому что не было чувства, что она рядом", – вспоминает дочь.

Несколько дней она не знала, что с ее мамой и почему она не выходит на связь. И только 20 апреля ей написал отец, что мамы уже нет, и просил прощения, что не смог ее уберечь.

Наталья Стребкова/ "Зміст"

Ирина признается, что трудно было об этом узнать, но попасть в плен ее мама боялась больше.

Отец Ирины попал в плен к российским оккупантам и до сих пор находится в Еленовке.

Теперь именем погибшей на "Азовстали" Натальи "Зоряны" Стребковой планируют назвать улицу в ее родной Полтаве.

Домой вернулись защитники Мариуполя

Напомним, вечером 21 сентября Украина и Россия провели обмен пленными, в результате чего домой вернулись защитники Мариуполя. Из плена вернулись в том числе бойцы "Азова". Обмен пленными состоялся в Черниговской области.

Позже стало известно, что из 215 украинских защитников, вернувшихся домой, 200 человек обменяли на кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом завил и.о. председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Отмечается, что обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде. Проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующем законодательстве, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы.

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