РФ ждут трудности с мобилизацией: в Британии назвали главную проблему Путина

В РФ объявили "частичную мобилизацию" / t.me/DIUkraine

При наборе даже 300 тысяч человек в ходе мобилизации, России, скорее всего, придется столкнуться с логистическими и административными проблемами, заявили в британской разведке.

"Они вряд ли будут боеспособны в течение нескольких месяцев", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Министерства обороны Великобритании.

Британские военные аналитики считают, что даже эта ограниченная мобилизация, скорее всего, будет крайне непопулярна среди части населения России.

"Путин идет на значительный политический риск в надежде создать столь необходимую боевую мощь", - подчеркивается в сообщении.

"Этот шаг фактически является признанием того, что Россия исчерпала запас добровольцев, желающих воевать в Украине", - добавили британские военные разведчики.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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