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"Пытается оправдать свои катастрофические неудачи": Трасс и Блинкен раскритиковали действия Путина

22 сентября 2022, 08:55

Государственный секретарь США назвал действия Путина проявлением слабости и отражением проблем России на поле боя.

Блинкен, Трасс, путин
Трасс и Блинкен раскритиковали действия Путина/ Reuters

Российский диктатор Владимир Путин своим решением объявить в РФ частичную мобилизацию и поддержкой заявлений так называемых "Л/ДНР" и коллаборантов из других оккупированных территорий о "референдумах" пытается оправдать огромные неудачи, постигшие российские войска в Украине.

При этом он делает "еще больше фальшивых заявлений и бряцает оружием, однако это не сработает". Так раскритиковала действия Путина глава британского правительства Лиз Трасс во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы увидели, как Путин отчаянно пытается оправдать свои катастрофические неудачи, он удваивает свои усилия, посылая еще больше резервистов на страшную судьбу", – подчеркнула Трасс.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал действия Путина проявлением слабости. По его словам это все является отражением проблем России на поле боя. Об этом Блинкен написал в Twitter.

"Призыв президента Путина к дополнительным российским военным силам в Украине отражает борьбу России на поле боя и тот факт, что президент Путин действует с позиции слабости, а не силы", – написал Блинкен.

Мобилизация в России

Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Диктатор РФ заявил, что в первую очередь служить заберут граждан, находящихся в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил России.

Россияне мигом отреагировали на это в сети. Они начали сыпать комментариями, что "пусть сам идет, если такой умный" и спрашивать, пойдут ли на фронт российские пропагандисты. Часть россиян возмущается, часть – не понимает, что означает объявленная мобилизация.

Украинцы отреагировали на это решение мемами в соцсетях. Украинцы шутили, что теперь придется собирать на пакеты, и что в следующем году в нашем государстве хорошо заколосятся хлеба.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на войну против Украины хотят отправить еще 300 тысяч резервистов. Шойгу убеждает, что этих людей якобы отправят для "контроля над захваченными территориями". Он также добавил, что в РФ призовут "1% мобилизационного ресурса".

При этом после объявления Путиным частичной мобилизации в стране-агрессоре России массово раскупили билеты в другие государства. Из-за такого ажиотажа цены на билеты резко выросли, а в РФ уже начали распространять "инструкции", как сбежать из страны.

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