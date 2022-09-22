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"Предательство": россияне разразились истерикой из-за обмена пленными в день объявления мобилизации

22 сентября 2022, 08:19

В российских соцсетях начали поливать грязью Путина и обвинять его в цинизме.

Российские военные, украинские военные, украинские военнопленные
Россияне разразились истерикой из-за обмена пленными в день объявления Путиным мобилизации/ ua.depositphotos.com, СБУ

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин утром 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в России. В этот же день там начали раздавать первые повестки, а среди россиян вспыхнула паника – они начали массово бежать за границу всеми возможными способами. На фоне этого всего вечером того же дня Украина и Россия провели обмен пленными: наше государство отдало Виктора Медведчука и несколько десятков оккупантов и вернуло домой 215 защитников Мариуполя.

В российских соцсетях после таких двух новостей сразу разгорелась истерика. Россияне явно не ожидали такого поворота событий.

После объявления частичной мобилизации в РФ российские соцсети уже начали гудеть недовольством. Граждане страны-агрессора массово задавали вопрос, зачем нужна мобилизация, если в войске России "нет больших потерь".

А вот после проведения обмена пленными русских просто прорвало. Они начали обвинять российского диктатора Путина в измене, а то, что это произошло в один день с началом частичной мобилизации, назвали "запредельным цинизмом".

Реакция россиян на обмен пленными
Реакция россиян на обмен пленными
Реакция россиян на обмен пленными
Реакция россиян на обмен пленными

Домой вернулись защитники Мариуполя

Напомним, вечером 21 сентября Украина и Россия провели обмен пленными, в результате чего домой вернулись защитники Мариуполя. Из плена вернулись в том числе бойцы Азова. Обмен пленными состоялся в Черниговской области.

Позже стало известно, что из 215 украинских защитников, вернувшихся домой, 200 человек обменяли на кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом завил и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Отмечается, что обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде. Проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы.

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