"Лукашенко будет петлять": Арестович оценил риски вторжения Беларуси в Украину

Арестович оценил риски вторжения Беларуси в Украину / Фото УНИАН, Reuters

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович оценил риски вторжения в Украину по со стороны Беларуси.

По его словам, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, скорее всего "будет петлять", если на него надавит Кремль.

"Лукашенко проведет по требованию Путина какие-то мобилизационные учения – о них уже объявили. Но не изменит своей политики", - сказал Арестович в эфире Фейгин Live.

"А если говорить о том, что американцы всерьез относятся к перспективе ядерного удара, он (Лукашенко, - ред.) же не идиот – попадать в союзники к тому, кто применил ядерную оружие. Чем больше разговоров о ядерном оружии, тем больше удаляется наступление белорусов", —считает советник главы ОП.

Риск вторжения Беларуси в Украину

Основатель Telegram-канала Белоруский Гаюн Антон Мотолько ранее заявлял, что если Беларусь нападет на Украину, белорусские войска столкнутся с серьезным ответным ударом со стороны ВСУ. Как полагает Мотолько, военные РБ могут сразу сдаваться в плен, или же пойти на вооруженный бунт против офицеров.

Доброволец сил обороны Украины, политический эксперт Кирилл Сазонов считает, что если войскам России не удастся оккупировать всю Донецкую область, они попытаются запустить сценарий наступления на Киев с участием армии Беларуси. По его мнению, военное вторжение может произойти через Ровенщину.

Военный эксперт Николай Сунгуровский предположил, что если Лукашенко все-таки отдаст приказ своей армии атаковать Украину, она может пойти против его же правящего режима. В таком случае, полагает Сунгуровский, Лукашенко просто сметут. Возглавить подобное движение могут белорусы, которые воюют в составе ВСУ.

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