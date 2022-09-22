Путин планирует мобилизовать миллион, потери РФ превысят 300 тысяч – СМИ

Источник раскрыл план Владимира Путина по мобилизации в РФ / Фото УНИАН, facebook.com/GeneralStaff.ua

Президент РФ Владимир Путин планирует мобилизовать гораздо больше людей, чем заявленная цифра в 300 тысяч.

Об этом сообщает Telegram-канал General SVR, публикующий инсайды из Кремля.

"Цифра "частичной" мобилизации в 300 тысяч это ложь. Мобилизировать планируется до конца года 500 тысяч и до марта следующего года ещё 500 тысяч человек", - говорится в сообщении.

При этом кремлевская верхушка рассчитывает, что потери оккупантов в Украине к этому времени возрастут в несколько раз.

"Общая оценка потерь к марту следующего года около 300 тысяч убитыми и ранеными, дополнительно к уже имеющимся на 21 сентября, эти цифры зафиксированы в планах и докладах президенту на основании которых он принимал решение", - поясняется в материале.

Также уточняется, что для реализации плана мобилизации в РФ готовят применять репрессивный аппарат силовиков.

"Меры по обеспечению мобилизации планируют самые жёсткие, с запретом передвижения даже по стране, с привлечением сил МВД и Росгвардии, с блокировкой банковских счетов уклоняющихся от мобилизации", - добавил источник.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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