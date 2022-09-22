Командиры защитников Мариуполя останутся в Турции до конца войны - Зеленский

Владимир Зеленский и командиры "Азова" / УНИАН и Telegram

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что согласно достигнутым с русскими оккупантами договоренностям, пятеро освобожденных командиров полка Нацгвардии "Азов" будут находиться в Турции до конца войны. Текст такого содержания был опубликован на официальной странице президента в соцсети Facebook.

"Украина вернула из российского плена 215 героев. Мы очень ценим вклад всех, кто присоединился к спасению защитников, и никогда не забудем об этом.Искренне благодарю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за ведущую роль в этом процессе. Мы договорились, что пятеро освобожденных командиров "Азова" будут находиться в комфортных условиях в Турции до конца войны и смогут видеться с семьями.Также Украина в знак благодарности за помощь нашему государству освободила из плена России пятерых граждан Великобритании, двух - США, граждан Марокко, Швеции, Хорватии. Спасибо за содействие Саудовской Аравии", ‒ говорится в тексте.

Владимир Зеленский особо отметил, что Украина помнит обо всех своих гражданах, которые находятся в российском плену. И сделает все для того, чтобы их спасти.

Напомним, ранее 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников. Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские.

В частности, в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности президента Эрдогана находятся Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко ‒ офицеры из командного состава полка "Азов".

А стране-агрессору, России, в свою очередь вернули кума диктатора Путина ‒ Виктора Медведчука. И 55 российских оккупантов.

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