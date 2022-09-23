В Мелитополе прогремел взрыв в первый день псевдореферендума

По словам мэра города Ивана Федорова, оккупанты могут сыграть на страхе местных жителей, чтобы застать их дома и заставить проголосовать на псевдореферендуме.
Во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье в 07:00 в пятницу, 23 сентября, прогремел мощный взрыв.
Его хорошо почувствовали жители в центре города. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, местные жители после взрыва боятся выходить из дома, а оккупанты могут этим воспользоваться.
"Люди боятся выходить из дома. А этот страх на руку оккупантам – в первый день подомового "голосования" на псевдореферендуме им нужно, чтобы все тихо сидели дома", – отмечает Федоров.
Он добавил, что информация еще уточняется.
В то же время мэр города призвал мелитопольцев держаться как можно дальше от российских военных и вражеской техники, ведь "рядом с ними постоянно что-то взрывается".
Фейковые "референдумы" на оккупированной территории Украины
20 сентября оккупационные власти заявили, что так называемые "референдумы" о вхождении в состав России пройдут в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Херсонской области и на Запорожье с 23 по 27 сентября. "Парламент" так называемой "ЛНР" проголосовал за проведение "референдума" о вхождении в состав страны-агрессора РФ.
Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой как можно быстрее принять псевдореспублику в состав РФ "в случае положительного решения по итогам референдума".
Вечером 21 сентября президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил в видеообращении о проведении так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины и цинично объяснил "причину".
Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал планы РФ по "референдумам" шантажом и проявлением страха, связанного с угрозой разгрома армией Украины российских оккупационных войск. Ермак подчеркнул, что угрозу можно отбить только силой, и Киев решит этот вопрос.
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