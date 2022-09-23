УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россия может применить ядерное оружие против Украины, чтобы остановить контрнаступление ВСУ – ГУР

23 сентября 2022, 08:21

Нельзя исключать катастрофы на территории Украины и в Восточной Европе, считает Вадим Скибицкий.

Владимир Путин, ядерное оружие, ядерный удар
Путин может нанести ядерный удар по Украине - ГУР / УНИАН, ua.depositphotos.com

Президент страны-агрессора Владимир Путин всерьез изучает возможность начала ядерной войны. Россия, вероятно, может применить тактическое ядерное оружие по территории Украины, чтобы остановить контрнаступление ВСУ и уничтожить украинскую государственность. Последствия возможного ядерного удара могут отразиться и на странах Черноморского региона. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

В интервью Itv он рассказал о том, что Москва, возможно, может применить ядерное оружие против Украины, чтобы остановить контрнаступательную деятельность сил обороны и сокрушить украинскую государственность.

"Возможно, Россия применит ядерное оружие против Украины. Они попытаются остановить нашу наступательную деятельность и разрушить наше государство", - считает Скибицкий.

По мнению разведчика, предполагаемый ядерный удар грозит последствиями не только Украине, но и таким странам, как Польша, Турция и Болгария.

"Это угроза для других стран. Взрыв тактического ядерного оружия повлияет не только на Украину, но и на Черноморский регион. Мы помним историю Чернобыля. Не исключено, что у нас будет очередная катастрофа на нашей территории, в Восточной Европе", - подчеркнул Вадим Скибицкий.

Угрозы Путина ядерным оружием

Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, он пригрозил миру ядерным оружием.

"Россия также располагает различные системы поражения и по отдельным компонентам более современными чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал глава Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин не пойдет на сценарий применения ядерного оружия. Однако, по мнению Зеленского, в то же время этого нельзя исключать.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - подчеркнул украинский гарант.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, Россию в краткосрочной перспективе ждет крах. Мир моментально отреагирует. Путина уже об этом предупредили.

Смотрите видео Главред - Климкин заявил, что Россия может начать ядерную войну, если будет загнана в угол

Другие новости:

ядерное оружие Владимир Путин ГУР Вадим Скибицкий война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:21

Россия может применить ядерное оружие против Украины, чтобы остановить контрнаступление ВСУ – ГУР

08:05

Мобилизация обострит ряд проблем в армии РФ – ПентагонВидео

07:13

ВСУ остановили колонну техники РФ на Каховском мосту: россияне пытались пройти ночьюВидео

06:32

Своевольный подход Путина к мобилизации нарастит гнев по всей РФ – ISWВидео

06:26

Собирайся, родимый, ты поедешь умирать за Путинамнение

Реклама
06:00

Путин хочет начать тотальную войну с Украиной, но он не сможет вести ее больше двух лет – Эйдман

04:10

Освобождение Херсона или Луганска: Фейгин назвал события, которые приведут к распаду РФВидео

03:30

Врежут заморозки: украинцев предупредили об аномалии с "потопом"Видео

03:20

Самый вкусный винегрет с секретным ингредиентом: превосходный рецептВидео

02:42

"О мобилизации слышала?": Волочкова вывела россиян из себя

02:15

Военный эксперт объяснил, почему путинская мобилизация подыграет Украине

01:40

"Помер, старенький был": Фейгин оценил шансы Путина остаться живым, если он отойдет от власти

01:03

Гороскоп на неделю 26 сентября – 2 октября: Ракам – враги, Весам – денежная удача, Рыбам – исполнение мечтыВидео

00:51

Приметы на 23 сентября: какие 5 вещей запрещено делать в день Петра и Павла, чтобы удачу не спугнутьВидео

00:31

Российская певица Валерия вдруг разглядела войну и сделала неожиданное заявление

00:09

"Путинист" Корчевников показался худым и изможденным на фото

22 сентября, четверг
23:50

Кадыров отказался проводить мобилизацию в Чечне по указу ПутинаВидео

23:26

"Разрушил мировой порядок": Путина осадили на Генассамблее ООНВидео

23:05

"Случилась беда": на Херсонском направлении здание с "кадыровцами" разгромили ракеты - АрестовичВидео

22:58

Жена беглеца и предателя Мураева устроила пробку в Вене

Реклама
22:46

"Объясню русским по-русски, что происходит": Зеленский предупредил о последствиях на войне в УкраинеВидео

22:26

"Вас порвут в клочья": белорус Танкович обратился к россиянамВидео

22:20

Как вернуть посуде первозданный блеск: хитрости от опытных хозяек

22:20

Российские "пропагандоны" снова попали пальцем в небомнение

22:11

Лавров ошарашил заявлением на Совбезе ООН и оскорбил Зеленского: Кулеба ему резко ответилВидео

22:10

Думали, что везут на судилище: пленные командиры до последнего не знали об освобождении - БудановВидео

21:55

Сергей Стерненко. Россияне не желают мобилизации, а Соловьев шокирован обменом пленныхВидеоблоги

21:53

Жара ударит в октябре: синоптик предупредил об "аномальной" погодеВидео

21:47

В какой цвет покрасить волосы: как подобрать идеальный оттенок по цвету глаз

21:31

4 надежных способа избавиться от запаха с одежды из секонд-хенда

21:07

"Я его не бил, а надавал пинков": Скрипка прокомментировал свой конфликт с кремлевским идеологом ДугинымВидео

21:02

Кадыров взбесился из-за обмена пленными между РФ и Украиной

21:01

Зачем Украина отдала кума Путина Медведчука РоссииВидео

20:53

В Германии пообещали предоставить убежище российским уклонистамВидео

20:44

Мобилизация в РФ и "референдумы": Зеленский срочно собрал СтавкуВидео

20:10

Приметы на 24 сентября: какие 5 вещей нельзя делать женщинам, чтобы привлечь достаток и деньгиВидео

20:05

"Возможен контрудар на Харьковщине": Арестович рассказал, куда Путин бросит мобилизированныхВидео

20:00

Что в секретном пункте указа Путина: Пономарев назвал число будущих мобилизованных в РФ

19:59

Кто больше всего пострадает от возможного ядерного удара РФ: в разведке раскрыли регионыВидео

19:52

Лучащиеся улыбками: в Сети появились фото освобожденных из плена защитников Мариуполя Ореста и Пташки

Реклама
19:37

РФ не хотела отдавать азовцев, над ними планировали устроить судилище - МалярВидео

19:29

Появились уникальные кадры освобождения украинских пленныхВидео

19:27

Щедрые подарки судьбы и большое везение: 3 знака зодиака – в списке счастливчиков в Новолуние 26 сентябряВидео

19:03

Гороскоп на завтра, 23 сентября 2022: Овнам – деньги, Весам – потери, Водолеям – ссораВидео

18:55

59-летний Зверев собрался на войну в Украине

18:43

Раненые, но хотят освобождать украинские земли: стало известно о состоянии освобожденных из плена бойцовВидео

18:42

Украина знает, как победить в войне с Россией - КулебаВидео

18:27

Примерные хозяйки жарят хозяйственное мыло: зачем они так делают

17:47

Между ног промокло: Бузова опозорилась на публике

17:47

Бах - и в пепел: под Запорожьем нацгвардеец из "Иглы" сбил вертолет Ми-8 окупантов

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиЖенские стрижки
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять