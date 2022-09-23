Россия может применить ядерное оружие против Украины, чтобы остановить контрнаступление ВСУ – ГУР

Нельзя исключать катастрофы на территории Украины и в Восточной Европе, считает Вадим Скибицкий.
Президент страны-агрессора Владимир Путин всерьез изучает возможность начала ядерной войны. Россия, вероятно, может применить тактическое ядерное оружие по территории Украины, чтобы остановить контрнаступление ВСУ и уничтожить украинскую государственность. Последствия возможного ядерного удара могут отразиться и на странах Черноморского региона. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
В интервью Itv он рассказал о том, что Москва, возможно, может применить ядерное оружие против Украины, чтобы остановить контрнаступательную деятельность сил обороны и сокрушить украинскую государственность.
"Возможно, Россия применит ядерное оружие против Украины. Они попытаются остановить нашу наступательную деятельность и разрушить наше государство", - считает Скибицкий.
По мнению разведчика, предполагаемый ядерный удар грозит последствиями не только Украине, но и таким странам, как Польша, Турция и Болгария.
"Это угроза для других стран. Взрыв тактического ядерного оружия повлияет не только на Украину, но и на Черноморский регион. Мы помним историю Чернобыля. Не исключено, что у нас будет очередная катастрофа на нашей территории, в Восточной Европе", - подчеркнул Вадим Скибицкий.
Угрозы Путина ядерным оружием
Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, он пригрозил миру ядерным оружием.
"Россия также располагает различные системы поражения и по отдельным компонентам более современными чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал глава Кремля.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин не пойдет на сценарий применения ядерного оружия. Однако, по мнению Зеленского, в то же время этого нельзя исключать.
"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - подчеркнул украинский гарант.
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, Россию в краткосрочной перспективе ждет крах. Мир моментально отреагирует. Путина уже об этом предупредили.
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