ВСУ уничтожили оккупационную комендатуру в Сватово и склад боеприпасов - Гайдай

В районе размещения комендатуры и склада раздались сразу несколько взрывов.
Украинские военные уничтожили вражескую комендатуру в Сватово Луганской области. Там оккупанты организовали штаб и склад с боеприпасами. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Несколько взрывов раздались в районе бывшего МКДС и на складах в районе АТП
"На фоне значительных потерь на фронте россияне продолжают принудительную мобилизацию. Значительное количество раненых даже из недавно призванных "вагнеровцев" поступило в первую городскую больницу Луганска и отказывается вернуться в ряды вооруженных формирований оккупанта. Оно и понятно, потому что в течение 20 сентября авиация Сил обороны 20 ударов по вражеским позициям. Подтверждено поражение 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и позиций зенитных ракетных комплексов", — написал Сергей Гайдай.
Как сообщал Главред, за сутки 19 сентября Вооруженные силы Украины уничтожили два российских склада с боеприпасами в Благодатном и Херсоне.
Кроме того, защитники Украины сбили в Николаевской области редкий российский беспилотник "Картограф", который раньше считался засекреченным.
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