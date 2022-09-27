Россия может аннексировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области 4 октября – СМИ

Кремль может объявить о "присоединении" захваченных территорий Украины уже через неделю / Фото pixabay.com

Совет Федерации России, дескать, не будет проводить специальных внеочередных заседаний для утверждения аннексии оккупированных территорий Украины. Очередное заседание должно состояться 4 октября.

Как сообщает пропагандистское агентство РИА Новости, российский сенатор Андрей Клишас сказал, что верхняя палата парламента агрессора не будет отдельно собираться для принятия "законов" о "вхождении в состав России новых субъектов".

Он подчеркнул, что следующее заседание, согласно графику, должно состояться 4 октября.

"Референдумы" России в Украине

Россия вместе со своими коллаборантами в период с 23 по 27 сентября проводит якобы референдумы на оккупированных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Москва собирается аннексировать украинские территории.

Президент страны-агрессора Владимир Путин объявил в России мобилизацию.

Он собирается признать "результаты" так называемых референдумов на оккупированных землях Украины.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сказал, что после "референдума" на Донбассе Москва в оперативном порядке будет оформлять "документы", направленные на признание "результатов голосования".

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что псевдореферендумы России на захваченных территориях закрывают возможность для дальнейшего проведения переговоров Киева и Москвы.

По его словам, Кремль послал негативный сигнал – Путин не намерен прекращать войну.

Смотрите видео ТСН – на Херсонщине войска РФ с автоматами ходили к людям, чтобы они шли на "референдумы"

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