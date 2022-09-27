Беларусь готовится принимать военные эшелоны из России

В настоящее время в Беларуси проходит проверка мест погрузки (выгрузки) на железнодорожных станциях.
Белоруссия может готовиться к приему военных эшелонов с территории России. В настоящее время продолжается активная подготовка железной дороги. Об этом сообщает мониторинговая группа Белорусский Гаюн.
"Белорусская железная дорога готовится к приему военных эшелонов со стороны РФ", - говорится в сообщении.
По информации мониторинговой группы, в настоящее время в Беларуси проходит:
- проверка мест погрузки (выгрузки) на железнодорожных станциях с привлечением должностных лиц отделений БелЖД и комендатур ВОСО (служба военных сообщений ВС РФ);
- проведение ремонта погрузочно-разгрузочных платформ (при необходимости), а также подготовка автомобильных подходов к погрузочно-выгрузочным местам на станциях;
- закрепление на железнодорожных станциях выгрузки маневровых локомотивов;
- разработка графиков движения военных эшелонов по БЖД (после предоставления плана военных железнодорожных перевозок) и т.д.
Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" предполагает, что все эти действия могут указывать на подготовку к приему военных эшелонов из России.
Указано, что для движения эшелонов будут использованы следующие железнодорожные пограничные переходы:
- Красное (МСК РЖД) - Осиновка (БЧ НОД-1)
- Злынка (МСК РЖД) - Закопытье (БЧ НОД-4)
- Завережье (ОКТ РЖД) - Езерище (БЧ НОД-6)
Следует отметить, что в феврале Россия использовала именно территорию Беларуси для попытки захватить Киев. Белорусский режим разрешил Кремлю оккупировать северные области нашей страны.
Путин объявил мобилизацию в России
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию на территории РФ.
Указывалось, что собираются призывать на войну против Украины лиц, которые в запасе или проходили срочную службу в российской армии. Однако в реальности мероприятия больше похожи на общую мобилизацию.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские власти намерены мобилизовать 300 тысяч резервистов. Их отправят в Украину якобы для "охраны" оккупированных территорий.
Советник главы МВД Вадим Денисенко предположил, что РФ на первом этапе мобилизации сможет набрать не более 40-50 тысяч человек. Российская система не способна подготовить больше бойцов.
Путин намерен при помощи новых солдат стабилизировать линию фронта и остановить продвижение ВСУ.
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