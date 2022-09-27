Беларусь готовится принимать военные эшелоны из России

Войска РФ / Reuters, Википедия

Белоруссия может готовиться к приему военных эшелонов с территории России. В настоящее время продолжается активная подготовка железной дороги. Об этом сообщает мониторинговая группа Белорусский Гаюн.

"Белорусская железная дорога готовится к приему военных эшелонов со стороны РФ", - говорится в сообщении.

По информации мониторинговой группы, в настоящее время в Беларуси проходит:

проверка мест погрузки (выгрузки) на железнодорожных станциях с привлечением должностных лиц отделений БелЖД и комендатур ВОСО (служба военных сообщений ВС РФ);

проведение ремонта погрузочно-разгрузочных платформ (при необходимости), а также подготовка автомобильных подходов к погрузочно-выгрузочным местам на станциях;

закрепление на железнодорожных станциях выгрузки маневровых локомотивов;

разработка графиков движения военных эшелонов по БЖД (после предоставления плана военных железнодорожных перевозок) и т.д.

Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" предполагает, что все эти действия могут указывать на подготовку к приему военных эшелонов из России.

Указано, что для движения эшелонов будут использованы следующие железнодорожные пограничные переходы:

Красное (МСК РЖД) - Осиновка (БЧ НОД-1)

Злынка (МСК РЖД) - Закопытье (БЧ НОД-4)

Завережье (ОКТ РЖД) - Езерище (БЧ НОД-6)

Следует отметить, что в феврале Россия использовала именно территорию Беларуси для попытки захватить Киев. Белорусский режим разрешил Кремлю оккупировать северные области нашей страны.

Путин объявил мобилизацию в России

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