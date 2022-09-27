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Беларусь готовится принимать военные эшелоны из России

27 сентября 2022, 17:05

В настоящее время в Беларуси проходит проверка мест погрузки (выгрузки) на железнодорожных станциях.

Войска РФ
Войска РФ / Reuters, Википедия

Белоруссия может готовиться к приему военных эшелонов с территории России. В настоящее время продолжается активная подготовка железной дороги. Об этом сообщает мониторинговая группа Белорусский Гаюн.

"Белорусская железная дорога готовится к приему военных эшелонов со стороны РФ", - говорится в сообщении.

По информации мониторинговой группы, в настоящее время в Беларуси проходит:

  • проверка мест погрузки (выгрузки) на железнодорожных станциях с привлечением должностных лиц отделений БелЖД и комендатур ВОСО (служба военных сообщений ВС РФ);
  • проведение ремонта погрузочно-разгрузочных платформ (при необходимости), а также подготовка автомобильных подходов к погрузочно-выгрузочным местам на станциях;
  • закрепление на железнодорожных станциях выгрузки маневровых локомотивов;
  • разработка графиков движения военных эшелонов по БЖД (после предоставления плана военных железнодорожных перевозок) и т.д.

Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" предполагает, что все эти действия могут указывать на подготовку к приему военных эшелонов из России.

Беларусь

Указано, что для движения эшелонов будут использованы следующие железнодорожные пограничные переходы:

  • Красное (МСК РЖД) - Осиновка (БЧ НОД-1)
  • Злынка (МСК РЖД) - Закопытье (БЧ НОД-4)
  • Завережье (ОКТ РЖД) - Езерище (БЧ НОД-6)

Следует отметить, что в феврале Россия использовала именно территорию Беларуси для попытки захватить Киев. Белорусский режим разрешил Кремлю оккупировать северные области нашей страны.

Путин объявил мобилизацию в России

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию на территории РФ.

Указывалось, что собираются призывать на войну против Украины лиц, которые в запасе или проходили срочную службу в российской армии. Однако в реальности мероприятия больше похожи на общую мобилизацию.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские власти намерены мобилизовать 300 тысяч резервистов. Их отправят в Украину якобы для "охраны" оккупированных территорий.

Советник главы МВД Вадим Денисенко предположил, что РФ на первом этапе мобилизации сможет набрать не более 40-50 тысяч человек. Российская система не способна подготовить больше бойцов.

Путин намерен при помощи новых солдат стабилизировать линию фронта и остановить продвижение ВСУ.

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