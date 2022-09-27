ВСУ ликвидировали российского оккупанта-"гопника" из Тверской области

ВСУ ликвидировали российского "гопника"-оккупанта / Коллаж фото Иракли Комахидзе, Радио Свобода, Reuters

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта, который любил фотографироваться для соцсетей в стиле "гопника". Об этом заявил блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

36-летний Сергей Байков был родом из Удомли Тверской области.

"Гоп-стоп ... Новостные ресурсы сообщают о ликвидации в Украине 36 - летнего (не)жителя Удомли гопника Сергея Бойкова", - написал Иракли Комахидзе.

Пока неизвестно, как и где именно был ликвидирован российский оккупант. На своих страницах в соцсетях вражеский оккупант выставлял однотипные фото.

ВСУ ликвидировали российского "гопника" - оккупанта / Иракли Комахидзе

ВСУ ликвидировали российского "гопника" - оккупанта / Иракли Комахидзе

Ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали оккупанта с украинскими корнями 27-летнего Игоря Бойчука. В стране-агрессоре РФ сообщили, якобы он из российского города Когалым. Однако оказалось, что оккупант на самом деле родом из Луцка.

Напомним, ранее украинские бойцы точным огневым ударом в районе населенного пункта Сватово на Луганщине ранили представителя российской военной верхушки – командира 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии РФ генерал-майора Олега Цокова.

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