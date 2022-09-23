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"Котел" под Лиманом: ВСУ окружили два батальона РФ, журналист раскрыл детали

23 сентября 2022, 16:53

Российские захватчики попали в окружение в районе села Дробышево, отметил Юрий Бутусов.

армия, силовики, военные украинские флаги
Украинская армия продвигается на Донбассе / Reuters

В районе Лимана Краматорского района Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины окружили два батальона российских оккупантов, рассказал военный корреспондент Юрий Бутусов.

По его словам, захватчики попали в окружение в районе села Дробышево. Об этом журналист пишет в своем Facebook.

"Российские каналы сообщают, что ВСУ окружили два батальона наемников БАРС в селе Дробышево. Эти части ранее были окружены в Изюме и сбежали из города без боя, теперь их без ротации и переформирования бросили на оборону очередного "фестунга", - отметил он.

Бутусов подчеркнул, что Дробышево является ключевым узлом коммуникаций севернее Лимана, и освобождение села означает, что вскоре российские войска совершат "плановую группировку и оставят Лиман".

Он также отметил, что на оборону Лимана оккупанты бросили очень слабые и малообеспеченные подразделения.

"Применение противником на таком ключевом направлении как Дробышево малобоеспособных частей говорит о том, что российская армия по-прежнему неспособна стабилизировать фронт и не имеет боеспособных оперативных резервов. Украинские войска не позволяют россиянам стабилизировать Оскольский фронт и сохраняют тактическую инициативу. Очевидно, мы даже недооцениваем глубины кризиса боеспособности ВС РФ. Объявленная РФ мобилизация необходима не для наступления, а для спасения разваливающегося фронта. Дыры собираются заткнуть свежемобилизованным мясом", – добавил Бутусов.

Ситуация на Донбассе

В разведке Великобритании заявили, что армия Украины продолжает свое наступление в Харьковской области и в районе Донбасса.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что после освобождения ВСУ Изюма Украина фактически получает огневой контроль над севером Донецкой и Луганской областей. Таким образом, Киев создает более выгодные условия для новой битвы за Донбасс.

Ранее силы обороны Украины освободили два села в Донецкой области.

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Юрий Бутусов новости Донбасса война России и Украины
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