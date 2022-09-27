"У нас 8 человек остались без рук и ног": оккупант уговаривает своего отца "не соваться" в Украину

Российский военный рассказал отцу об ужасах, которые он пережил в Украине, и просит его уклониться от мобилизации.
Российский захватчик в телефонном разговоре со своим отцом пожаловался, что украинские военные мощно бьют по оккупантам. После одного из ударов восьмерых его "товарищей по оружию" повезли в госпиталь с сильными ранениями – кого-то без рук, кого-то без ног.
При этом захватчик даже точно не знает, они уже в окружении, или еще нет. Телефонный разговор перехватило и обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
Оккупант рассказывает, что буквально накануне их разговора ВСУ мощно ударили по захватчикам и ранили многих из них.
"Нас обстреляли [неценз.] очень сильно. Восемь мужчин поехали в госпиталь без ног, без рук. Восемь человек забрали вчера. Неизвестно, что происходит, потому что по рации говорят, что мы то ли в окружении, то ли невесть где", – отмечает военный РФ.
Он начал уговаривать своего отца, чтобы хотя бы тот не шел на войну в Украину. Он советует уклониться от мобилизации всеми возможными способами.
Протесты в РФ против мобилизации на войну
В российском Урюпинске Волгоградской области подожгли здание местного военкомата после объявления Владимиром Путиным массовой мобилизации. Мужчина протаранил двери военкомата авто и забросал здание горючей смесью.
В России мужчины всячески стараются избежать мобилизации. В Рязани один из них даже поджег себя, стараясь не погибнуть на украинской земле. Инцидент произошел на автовокзале в Рязани. Мужчина поджег себя с криками "я не хочу на войну".
Во время протестов в Дагестане митингующие продвинулись к столице республики Махачкале. В столице женщины спорили с полицейским, утверждая, что Россия напала на Украину. Они также скандировали "Нет войне".
А тем временем в Украине уже начали уничтожать мобилизованных в РФ оккупантов. В Луганской области бойцы Вооруженных сил обороны нанесли огневой удар по железнодорожному составу, в котором на оккупированную территорию привезли россиян, мобилизованных после указа Владимира Путина.
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