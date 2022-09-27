УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"У нас 8 человек остались без рук и ног": оккупант уговаривает своего отца "не соваться" в Украину

27 сентября 2022, 20:16

Российский военный рассказал отцу об ужасах, которые он пережил в Украине, и просит его уклониться от мобилизации.

Российские военные
Оккупант уговаривает своего отца уклониться от мобилизации / Reuters, Радио Свобода

Российский захватчик в телефонном разговоре со своим отцом пожаловался, что украинские военные мощно бьют по оккупантам. После одного из ударов восьмерых его "товарищей по оружию" повезли в госпиталь с сильными ранениями – кого-то без рук, кого-то без ног.

При этом захватчик даже точно не знает, они уже в окружении, или еще нет. Телефонный разговор перехватило и обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупант рассказывает, что буквально накануне их разговора ВСУ мощно ударили по захватчикам и ранили многих из них.

"Нас обстреляли [неценз.] очень сильно. Восемь мужчин поехали в госпиталь без ног, без рук. Восемь человек забрали вчера. Неизвестно, что происходит, потому что по рации говорят, что мы то ли в окружении, то ли невесть где", – отмечает военный РФ.

Он начал уговаривать своего отца, чтобы хотя бы тот не шел на войну в Украину. Он советует уклониться от мобилизации всеми возможными способами.

Российские военные, мобилизация
скрин
Российские военные, мобилизация
скрин

Протесты в РФ против мобилизации на войну

В российском Урюпинске Волгоградской области подожгли здание местного военкомата после объявления Владимиром Путиным массовой мобилизации. Мужчина протаранил двери военкомата авто и забросал здание горючей смесью.

В России мужчины всячески стараются избежать мобилизации. В Рязани один из них даже поджег себя, стараясь не погибнуть на украинской земле. Инцидент произошел на автовокзале в Рязани. Мужчина поджег себя с криками "я не хочу на войну".

Во время протестов в Дагестане митингующие продвинулись к столице республики Махачкале. В столице женщины спорили с полицейским, утверждая, что Россия напала на Украину. Они также скандировали "Нет войне".

А тем временем в Украине уже начали уничтожать мобилизованных в РФ оккупантов. В Луганской области бойцы Вооруженных сил обороны нанесли огневой удар по железнодорожному составу, в котором на оккупированную территорию привезли россиян, мобилизованных после указа Владимира Путина.

Читайте также:

мобилизация война в Украине российские военные вторжение России российские войска
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:12

Украину атакует опасная погода: когда ждать неприятного "сюрприза"

21:10

Приметы на 29 сентября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы проблемы в дом не впуститьВидео

20:44

Северный поток внезапно начал протекать в трех местах: в Польше заявили о провокацииВидео

20:39

ВСУ отбили в оккупантов два населенных пункта в Донецкой областиВидео

20:28

5 вещей, которые никогда нельзя отдавать из домаВидео

Реклама
20:21

Украина получит от США две батареи ЗРК NASAMS, в которых будет до 16 пусковых установокВидео

20:17

Успел "повоевать" три дня: ВСУ начали брать в плен первых мобилизованных россиянВидео

20:16

"У нас 8 человек остались без рук и ног": оккупант уговаривает своего отца "не соваться" в УкраинуВидео

20:16

В Украине взлетели цены на популярный вид мяса: сколько придется заплатитьВидео

19:32

Валялся в квартире: стали известны жуткие подробности о смерти Моисеева

19:28

В Кабмине поведали, кому не положена разовая выплата за погибшего бойца

19:28

Сами небеса обручат: 5 знаков зодиака встретят свою любовь до конца года

19:23

"Ваш сын безобразно себя ведет!": у могилы родителей Путина оставили послание

18:52

"Хороню тебя в своем сердце": Алла Пугачева попросила у усопшего Бориса Моисеева прощения

18:47

Новые правила выезда мужчин из Украины: что изменилосьВидео

18:35

"Где же ты где, звездочка алая": Киркоров похвалил себя в прощальном слове к Борису МоисеевуВидео

18:23

Украина могла бы ударить по военным объектам РФ ракетами Harpoon, Точка У и Нептун – ЖдановВидео

18:03

Удача будет ходить по пятам: названы самые благоприятные дни октября 2022

17:52

"Мы и не были против переговоров": Данилов заявил, что Украина готова обсудить с РФ два пунктаВидео

17:51

"Будет очень тебя не хватать, Боря": Максим Галкин отреагировал на смерть Бориса Моисеева

Реклама
17:35

Разнесли в пепел: ВСУ в Херсонской области сбили российский штурмовик Су-25Видео

17:29

Не сможет устоять: что больше всего привлекает мужчин по знаку зодиака

17:17

Приметы на 28 сентября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы все счастье из дома не выпуститьВидео

17:08

Умер Борис Моисеев - названа причина смерти артиста

17:05

Беларусь готовится принимать военные эшелоны из РоссииВидео

17:00

Самый знаменитый кремлевский алкоголик пытается "торговаться" с Западоммнение

16:55

ВСУ ликвидировали российского оккупанта-"гопника" из Тверской областиВидео

16:48

Умер российский певец Борис Моисеев

16:48

Россия может аннексировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области 4 октябряВидео

16:45

ВСУ ударили по вражескому пункту развертывания ЗРК "Бук-М3" и уничтожили технику РФ

16:37

Тренерский штаб национальной сборной по боксу обратился к Зеленскому: Гутцайт и Шевченко уничтожает бокс

16:09

"Пытается бряцать ядерным оружием": в США ответили Путину на шантажВидео

16:05

"Русские стали токсичным народом": молодая жена Макаревича привела пример "опущенности" россиян

16:01

Подняли белый флаг: группа военных РФ сдалась в плен ВСУВидео

15:56

Как почистить лук без единой слезинки и еще четыре полезных лайфхака с микроволновкой

15:30

Шокировала всех: пятикратная олимпийская чемпионка спешно сбежала из России после войны в УкраинеВидео

15:28

Ежедневно включал украинские песни в центре Херсона: 75-летний дедушка передал ВСУ более 600 тыс. грн

15:18

Фейковый "референдум" ничего не изменит, цель ВСУ – освобождение всей Луганщины – ГайдайВидео

15:17

"Секундный взрыв – и все пылает": 13-летний ребенок погиб из-за ракетного удара по ХарьковщинеФотоВидео

15:13

"Его нужно вешать!": Гиркин рассказал, как Медведчук подставил Путина

Реклама
15:08

Жизнь – боль: названы самые несчастные женщины гороскопа

14:48

Самое вкусное овощное рагу с одним секретным ингредиентом: невероятно простой рецептВидео

14:38

"Из-за таких сжигали Трою": Злата Огневич похвасталась упругими бедрами в откровенной тоге

14:30

От мобилизации не сбежал: россиянин переплыл в Эстонию на SUP-доске, а его вернули обратноВидео

14:14

Какое животное вы увидели первым: тест по картинке расскажет о вашем характере

14:10

Купянск-Узловой под контролем Украины: ВСУ отбили у войск РФ стратегический поселок на ХарьковщинеВидео

13:55

В Кремле заявили о новых условиях переговоров с Украиной о завершении войны

13:47

ВСУ ликвидировали российского полковника и трех лейтенантовФотоВидео

13:45

Как правильно мыть зеркала: "работающие" и быстрые лайфхаки

13:40

"Это Китай. Все": Жданов рассказал, какие территории потеряет Россия

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрь
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять