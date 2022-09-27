"Ваш сын безобразно себя ведет!": у могилы родителей Путина оставили послание

Послание на могиле родителей Путина / Соцсети

У могилы Марии Шеломовой и Владимира Путина-старшего – родителей главы Кремля Владимира Путина – оставили послание. В нем говорится о безобразном поведении руководителя государства-агрессора.

В Сети опубликовали фотоснимки с Серафимовского кладбища Санкт-Петербурга.

На могиле родителей Путина оставили послание / Соцсети

На могиле родителей Путина оставили послание / Соцсети

На могиле родителей Путина оставили послание / Соцсети

Автор отметил, что послание оставили утром 27 сентября.

"Уважаемые родители! Ваш сын безобразно себя ведет! Прогуливает уроки истории. Дерется с соседями по парте. Угрожает взорвать всю школу! Примите меры!" - написано в тексте послания.

Известно, что Владимир Путин родился в 1952 году в Ленинграде.

Его отец, Владимир Спиридонович Путин (1911-1999) был обычным рабочим. Во Второй мировой войне воевал в войсках НКВД.

Мать главы РФ Мария Шеломова Шеломова (1911-1998) после войны работала санитаркой, дворницей, приемщицей товара, сторожем и уборщицей.

Мать и отец умерли от рака.

Путин был третьим сыном в семье. Двое старших братьев, родившихся еще в 1930 годах, умерли в детстве. Семья жила очень бедно в 20-метровой комнате коммунальной квартиры. Первое пальто Путину смогли купить только в 20 лет. На тренировках по самбо будущий руководитель Кремля выходил на ковер в шерстяных носках.

Напомним, паблик Генерал СВР в Telegram ранее сообщил, что непризнанный президент Беларуси Лукашенко в разговоре с Путиным намекнул ему о рисках риторики, связанной с угрозами применения ядерного оружия. Лукашенко назвал такие заявления самоубийством.

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