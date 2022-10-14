Соловьев изрыгнул желчь из-за "бавовны" под Белгородом и размечтался об ударах по Львову и Харькову

Соловьев изрыгнул желчь из-за "бавовны" под Белгородом / скриншот из видео

Матерый телевизионный русский пропагандист Владимир Соловьев впал в свое обычное состояние ‒ то есть закатил истерику из-за вчерашней "бавовны" в Белгородской области. И немедленно начал исходить пустыми мечтами по поводу уничтожения двух украинских городов ‒ Харькова и Львова. Соответствующее видео появилось в Telegram.

"Я не понимаю, какого рожна регулярно они наносят удары по Белгороду. Вчера вот американской ракетой, которую сбили. Я не понимаю этого. Ну как-то надо отодвинуть границу, чтобы по Белгороду не стреляли. Это угроза нашей стране. Отодвиньте (к черту ‒ Главред) границу на 200 километров. Не можете отодвинуть границу – огненным смерчем долбаните", – плюясь пеной, орал Соловьев.

Правда, дальше тактики "выжженной земли" фантазия пропагандиста не пошла.

"Меня беспокоит судьба Белгорода. Если надо, то выжженную землю создать надо, чтобы никто не подошел. Чтобы Украина понимала: удар по Белгороду – Харькова (к чертям ‒ Главред) нет. Да (вовсе – Главред) снести, чтобы и близко не было Львова. Да, это не гуманно, это ужасно, а бить по Белгороду нормально?", – подытожил пропагандист.

Напомним, ранее сообщалось о том, что актер комического жанра из студии "Квартал 95" Юрий Великий порадовал украинцев свежей пародией именно на Владимира Соловьева.

В тот раз в исполнении Великого Соловьев появился в эфире с побитым лицом (как недавно это произошло и в реальной жизни ‒ пропагандист выходил в прямой эфир с синяками и царапинами на лице).

До того Соловьев впадал в истерику от наступления ВСУ на Донбассе. И выкрикивал призывы в адрес Кремля- мол, пора "усилить" войска России на этом направлении (чтобы оккупанты избежали окружения).

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