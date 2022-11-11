"Я в тюрьму не хочу": законы РФ "сломали" пропагандиста - он не смог прокомментировать ситуацию в Херсоне

Андрей Норкин / скриншот

Известный российский пропагандист Андрей Норкин в прямом эфире признался, что в РФ так "закрутили гайки" со свободой слова, что с какой бы точки зрения он не комментировал отвод войск РФ с правого берега Херсонской области, ему все равно грозит тюремное заключение.

"Если я скажу, что одобряю решение Минобороны РФ о выводе наших войск с территории Херсона, то это означает, что я публично призываю к нарушению территориальной целостности России: в нашем уголовном кодексе это 280 статья часть первая. Если я скажу, что не одобряю подобный приказ Минобороны – это дискредитация российских войск. Та же статья, только часть третья", – пояснил пропагандист.

Согласно этой статье, ему неизбежно грозит несколько лет лишения свободы.

"Я в тюрьму не хочу. Поэтому мы сейчас посмотрим сюжет, а слово я передам нашему уважаемому эксперту", – озадаченно сказал Норкин.

Андрей Норкин отказался комментировать ситуацию в Херсоне / скриншот

Отступление РФ из Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Аналитики Института изучения войны считают, что отступление российских войск из Херсона на левый берег Днепра - это не ловушка оккупантов, а следствие успешных операций Вооруженных сил Украины.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины могут потратить от пяти дней до двух-трех недель, чтобы полностью освободить Херсон.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Штаты фиксируют первые признаки отступления российских войск из Херсона. Однако, по его словам, вывод войск, которые насчитывают около 20-30 тысяч человек, может затянуться на дни или даже недели.

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