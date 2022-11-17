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"Очень тяжелая мишень для ПВО": Коваленко рассказал о новой ракетной угрозе со стороны РФ

17 ноября 2022, 17:50

Россияне сейчас гораздо реже используют ракеты "Калибр". В то же время захватчики чаще бьют по Украине ракетами авиационного базирования – это Х-101, Х-555.

Российская ракета, последствия ракетного удара по Киеву
В ближайшее время Россия может получить иранские баллистические ракеты / Национальная полиция Украины, УНИАН

Российские оккупационные войска пока не могут осуществлять массированные атаки иранскими дронами-камикадзе по инфраструктуре Украины. В то же время захватчики ждут возможности ударить по украинским городам баллистическими ракетами с мощной боевой частью.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии для ТСН.uа.

"Сейчас между массированными обстрелами в среднем есть интервал в две-три недели. Это именно то время, которое нужно для накопления боекомплекта, для того, чтобы привезти его со складов, центров хранения, которые размещены по всей России, а затем сконцентрировать на аэродромах или в портах", - рассказал Коваленко.

Как отметил эксперт, россияне сейчас гораздо реже используют ракеты "Калибр". В то же время захватчики чаще бьют по Украине ракетами авиационного базирования – это Х-101, Х-555.

"Эти ракеты они могут производить, у них есть производство, но оно очень медленное. Оно зависит от контрабанды иностранных запчастей. Когда даже есть все оборудование, микросхемы, производство все равно не масштабное – 2-3 ракеты в неделю", - отметил он.

По его словам, интервалы между вражескими обстрелами объясняются тем, что дальше идет доразведка. Так, захватчики нанесли массированный удар 10 октября, а 11 и 12 были значительно меньшие удары.

"То есть была доразведка. Они выясняли, что было поражено, что - нет. А между массированными ударами средний интервал 2-3 недели. После ударов они собирают информацию, в том числе – от информаторов с территории Украины о том, что и где разрушено. Так они продолжают, пока у них есть боекомплект. Но боекомплекта на последующие дни значительно меньше, чем в день массированного обстрела", - пояснил эксперт.

По мнению Коваленко, самая большая опасность ближайшего времени в том, что Россия может получить иранские баллистические ракеты и использовать их массированно по территории Украины. "Их не будет очень много, не тысячи, но в них достаточно мощные боевые части. Для любого ПВО баллистическая ракета – это очень тяжелая мишень. Своих ракет в России уже гораздо меньше, чем в начале войны. Но они у них есть и они могут их производить в небольшом количестве", - рассказал он.

Ракетная атака на Украину

15 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, запустив много ракет. В Киеве попали в три жилых дома.

После массовой ракетной атаки половина Украины осталась без света.

10 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что российские оккупанты готовятся к массированному удару по Украине. Они начали накапливать ракеты. Командование РФ не осуществляет одиночные удары ракет или беспилотников, потому что результатов от них "не так много". Игнат убежден, что сейчас Россия пытается нарастить запасы.

Другие новости:

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