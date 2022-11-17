"Освобождение Левобережья Херсонщины откроет окно возможностей": Маломуж назвал ключ к деоккупации Крыма

Маломуж назвал ключ к деоккупации Крыма/ 59-я ОМПБр Якова Гандзюка, Главред

Ключом к деоккупации Крыма станет освобождение Левобережья Херсонщины и Мелитополя. Когда украинские войска освободят основные позиции и врагу придется бежать, это будет переломным моментом.

Возвращение под контроль Украины Херсона является очень важным шагом, однако это таким ключом к Крыму не станет. Украинским войскам нужно двигаться дальше. Об этом рассказал глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годов), генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду.

"Освобождение Херсона – это лишь один из этапов, а не сам ключ. Ключом станет освобождение Левобережья Херсонщины и Мелитополя", – отмечает генерал.

Пока концентрация российских оккупантов очень велика как на Левобережье Херсонской области, так и на Запорожском направлении. Поэтому украинской армии нужно будет это сопротивление сломать, говорит Маломуж.

Он отмечает, что освобождение Левобережья Херсонщины откроет перед Украиной огромное окно возможностей. Это сделает возможным осуществить мощное наступление к Крымскому перешейке и вхождение в Крым. Это может быть мощная стратегическая операция, для которой нужно готовить силы и средства.

"Вспомните, когда мы двинулись на Харьковщину, нанесли там мощный удар по позициям врага, но даже не ожидали, что россияне начнут так стремительно убегать и сдавать города – Балаклею, Изюм и тому подобное. Так и на юге должна готовиться глубокоэшелонированная операция", – объясняет генерал.

Крым для России является критически важным. С его помощью она может перемещать резервы. Особенно на это влияет Крымский мост. Поэтому в случае мощного наступления украинских войск этот мост могут разрушить.

"В ближайшее время россияне планируют его (Крымский мост – ред.) запустить снова для переброски военной техники, вооружений, боеприпасов, воинских частей. Поэтому в период наших мощных наступательных операций мост может быть разрушен ракетными и диверсионными средствами", – говорит Маломуж.

После уничтожения Крымского моста российские оккупанты не смогут поставлять новые резервы. И это событие в целом станет болезненным ударом по всем возможностям российской армии и российского руководства.

"Ведь Крымский мост – это символ, который российские власти так защищали. Но один раз он уже пострадал, а если он будет разрушен, это создаст перспективу проигрыша войск РФ", – подчеркнул генерал.

Освобождение Крыма

Напомним, представители США передали российскому диктатору Владимиру Путину личное предупреждение о том, что эскалация в Украине путем применения ядерного оружия автоматически вычеркивает аннексированный Крым из обсуждения "мирного предложения" и в дальнейшем немедленная передача Крыма Украине будет обязательным условием переговоров и выхода на мирное соглашение. Об этом пишет Telegram-канал Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Украина может вернуть Крым обратно, но освобождение полуострова военным путем маловероятно.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий отмечал, что оккупационные войска России укрепляют свои линии "обороны" в захваченном Крыму, поскольку ждут военной операции Вооруженных сил Украины по возвращению полуострова.

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