Освобождение Крыма военным путем маловероятно: генерал Милли назвал более реалистичный вариант

Освобождение Крыма военным путем маловероятно / Коллаж фото Википедия, twitter.com/DefenceU

Украина может вернуть Крым обратно, но освобождение полуострова военным путем маловероятно. Об этом во время пресс-конференции заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Он отметил, что из Украины будет очень сложно выбить российских оккупантов из Крыма. К тому же, эту задачу невозможно выполнить в ближайшие несколько недель.

Однако он не исключил, что возвращение Крыма может произойти по результатам каких-то политических решений.

"С военной точки зрения вероятности украинской военной победы, которая определяется как изгнание россиян со всей Украины, включая Крым, вероятность того, что это произойдет в ближайшее время, невысока ... Политическое решение с уходом россиян из Крыма может быть. Это возможно", – сказал Марк Милли.

Освобождение Крыма

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что незаконно аннексированный Россией Крым можно освободить только военным путем. Он отметил, что это может произойти в следующем году, однако конкретную дату наступления ВСУ он не назвал.

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, Украина планомерно движется к освобождению Крыма и шансы на его возвращение силовым путем растут ежедневно. Но первым шагом на пути к этому должна быть ликвидация Крымского моста.

Экс-командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес заявил, что украинские защитники могут освободить оккупированный Крым уже летом следующего года. Однако есть одно условие - Запад и в дальнейшем должен поставлять Киеву все необходимое оборудование. Ходжес также выразил убеждение, что Черноморский флот РФ не помешает наступлению ВСУ.

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