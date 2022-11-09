'У россиян все плохо': генерал Ходжес спрогнозировал, когда Крым вернется под контроль Украины

Ходжес объяснил, почему россиянам придется покинуть полуостров / Фото УНИАН

Экс-командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес заявил, что украинские защитники могут освободить оккупированный Крым уже летом следующего года. Однако есть одно условие - Запад и в дальнейшем должен поставлять Киеву все необходимое оборудование.

"Украинское контрнаступление началось в сентябре... Правое крыло контрнаступления в Херсоне, а левое продвигается в сторону Мариуполя. Обе эти линии нацелены в конце концов на Крым. Крым - это приз, и я верю, что Крым освободят до конца следующего лета", - сказал Ходжес в интервью 24 каналу.

По его словам, к тому моменту украинские военные будут оттеснять российские силы, уничтожать российскую логистику. Ходжес также выразил убеждение, что Черноморский флот РФ не помешает наступлению ВСУ.

"Российский флот будет скрываться вокруг Крыма, потому что очень боится приближения украинских дронов или украинских противокорабельных ракет. А у Украины нет флота. Это еще раз показывает, насколько все плохо для россиян. Это то, что, по моему мнению, ждет нас впереди", - считает генерал.

Ходжес добавил, что критически важно, чтобы британцы, американцы и немцы продолжали поставлять Украине все необходимое военное оборудование.

Освобождение Крыма

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что незаконно аннексированный Россией Крым можно освободить только военным путем. Он отметил, что это может произойти в следующем году, однако конкретную дату наступления ВСУ он не назвал.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение Украиной Крыма будет означать приход на полуостров Европейского Союза. Крымский полуостров получит серьезные возможности для развития, которых он лишился после оккупации Россией. Киеву для реализации своих планов нужна весомая военная, финансовая и санкционная поддержка со стороны Европы.

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, Украина планомерно движется к освобождению Крыма и шансы на его возвращение силовым путем растут ежедневно. Но первым шагом на пути к этому должна быть ликвидация Крымского моста.

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