Оккупантам грозит депортация из Крыма после освобождения: у Зеленского раскрыли сценарий

Тамила Ташева раскрыла сценарий освобождения Крыма / УНИАН/injir.media

После освобождения Крыма все россияне, приехавшие туда за время оккупации, должны вернуться в Россию или будут выдворены, заявила постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.

В ходе брифинга она напомнила, что по поручению президента ведется работа над несколькими важными документами относительно будущего Крыма после деоккупации.

"Подчеркиваем, что все эти россияне, которые приехали в Крым за время оккупации, должны вернуться в Россию или будут выдворены после деоккупации как иностранцы, которые незаконно находятся на территории Украины. Конечно, мы будем предусматривать получение вида на жительство в отдельных случаях, установленных законом... В частности, тем, кто защищал наших политзаключенных или иным образом помогал Украине бороться с оккупантом", - уточнила Ташева.

Стретегия деоккупации Крыма

По ее словам, на переходный период после освобождения Крыма от российских оккупантов предусматривается создание военных и военно-гражданских администраций.

Она уточнила, что за почти 9 лет оккупации в Крыму рассмотрено более 1 миллиона незаконных судебных дел, из которых более 100 тыс. - уголовные.

"Однозначно, будут пересмотрены решения, нарушившие права и законные интересы граждан или интересы Украины", - пояснили она.

Также чиновница отметила, что существует проблема с регистрацией умерших и родившихся, ведь за время оккупации в Крыму родилось около 200 тыс. детей, из которых в украинских реестрах зарегистрированы лишь около 11%, а из более 300 тыс. умерших жителей Крыма - менее 2%.

Ташева добавила, что каждый крымчанин, которого захватчики незаконно лишили права собственности, после деоккупации имеет право на получение компенсации или возврат имущества.

Подготовка деоккупации Крыма

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что аннексированный Россией еще восемь лет назад Крым будет освобожден любым путем, в том числе военным. Это понимает в том числе и мировое сообщество.

30 августа президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма не приближаться к военным объектам РФ на полуострове. Он добавил, что жителям стоит передавать информацию о врагах нашим спецслужбам.

В свою очередь Михаил Подоляк заявил, что Украина уже приступила к подготовке эвакуационных маршрутов для жителей аннексированного Крыма, кто захочет покинуть полуостров на время активной деоккупации.

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