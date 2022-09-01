Крым будет освобожден любым путем — Подоляк

Михаил Подоляк рассказал о способах деоккупации Крыма / Фото УНИАН

Аннексированный Россией еще восемь лет назад Крым будет освобожден любым путем, в том числе военным. Это понимает в том числе и мировое сообщество. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, раньше некоторые мировые лидеры выступали только за дипломатический путь деоккупации Крыма, но сейчас они изменили свое мнение и понимают, что полуостров будет освобожден любым способом.

"Эта война изменила все акценты. Полностью изменила: и в глобальном, и в украинском, и в российском измерениях. Россияне уже сознательно понимают, что все эти 8 лет сказки о неприступной крепости они не работают. Там им никто не может гарантировать безопасность", - сказал Подоляк в эфире проекта Разговоры о важном на YouTube-канале ТСН.

"Больше того, если до этой войны в мире де-факто говорили, что россияне контролируют эту территорию, и это небольшая опасность для масштабной войны в Европе, то после начала войны 2022 года исчезли любые преграды для того, чтобы это говорить. Нет никакого дипломатического пути для освобождения Крыма. Де-юре абсолютно четко в международном праве квалифицируется как территория Украины", - сказал он.

Подоляк уверен, что Украине удастся освободить все оккупированные россиянами территории, включая Крым и Донбасс.

"Мир уже открыто говорит, что Крым будет освобождаться любым путем. Об этом даже начали говорить те страны ЕС, которые раньше призывали вернуть полуостров только дипломатическим путем. Все территории будут освобождены, потому что это — интенсивная война, к сожалению, только военным путем", - отметил советник главы ОП.

Освобождение Крыма

30 августа президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма не приближаться к военным объектам РФ на полуострове. Он добавил, что жителям стоит передавать информацию о врагах нашим спецслужбам.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина уже приступила к подготовке эвакуационных маршрутов для жителей аннексированного Крыма, кто захочет покинуть полуостров на время активной деоккупации.

Полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия не откажется от Крыма, пока при власти в Кремле Владимир Путин. Для него оккупация полуострова является самым высоким политическим достижением. Поэтому сегодня нет вариантов возвращения Крымского полуострова дипломатическим путем. Однако шанс на его добровольную деоккупацию может появиться в том случае, если в России придет к власти другой правящий клан.

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