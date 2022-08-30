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Путин Крым не отдаст, но у Украины может появиться шанс вернуть полуостров и без войны – Жданов

30 августа 2022, 13:41

Сегодня нет сценария, который предусматривал бы мирный вариант возвращения Крыма в Украину, считает Олег Жданов.

Путин Крым
Россия может добровольно вернуть Крым Украине после ухода Путина из Кремля - эксперт / Коллаж УНИАН

Россия не откажется от Крыма, пока при власти в Кремле Владимир Путин. Для него оккупация полуострова является самым высоким политическим достижением. Поэтому сегодня нет вариантов возвращения Крымского полуострова дипломатическим путем. Однако шанс на его добровольную деоккупацию может появиться в том случае, если в России придет к власти другой правящий клан. Об этом заявил полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что пока Путин остается у власти, Россия в добровольном порядке не откажется от Крымского полуострова. На сегодняшний день Крым невозможно вернуть дипломатическим путем.

"Россия не откажется от Крыма, пока Путин при власти. Захват Крымского полуострова он считает, пожалуй, своим наивысшим политическим достижением. Пока Путин у власти, никаких предпосылок для того, что полуостров будет добровольно возвращен Украине, нет. Я бы даже так сказал – сегодня нет бескровного пути возвращения Крыма", - объяснил ситуацию Жданов.

Впрочем, как полагает эксперт, шанс на возвращение полуострова может появиться после смены власти в России. При таком сценарии Кремль, вероятно, решится на жест "доброй воли" и уступит Крым Украине без силовых вариантов.

"Возможность для Украины появится в том случае, если в российской политике поменяется правящий клан. Тогда Москва может пойти на жест "доброй воли" и уступить Крым политическим путем без применения силовых сценариев", - подчеркнул Олег Жданов.

Ранее военный эксперт Жданов объяснил, почему Россия решила вывести свою авиацию из оккупированного Крыма.

По его словам, захватчики понимают, что их ПВО не справляется с ситуацией, которая происходит на полуострове. Поэтому они переводят боевую авиацию на территорию РФ.

Кроме того, Жданов считает, что преемником Путина на посту президента России от Кремля может стать Дмитрий Патрушев – сын секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

Однако его кандидатура вряд ли устроит остальные кремлевские группы влияния.

Смотрите видео Главред – Путин захватил земли, но не может их удержать

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