ПВО России не справляется с ситуацией в Крыму, поэтому Москва выводит свою авиацию – Жданов

Россия поняла, что ее авиация в захваченном Крыму в опасности - Жданов / Фото Reuters, Facebook

Противовоздушная оборона России в Крыму не справляется с событиями, которые происходят на оккупированном полуострове. Поэтому россияне вынуждены выводить боевую авиацию уже на свою территорию. Причем захватчики испытывают серьезные проблемы с пилотами. Об этом заявил полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что военное руководство РФ пришло к выводу, согласно которому боевая авиация в оккупированном Крыму находится в опасности. Системы ПВО фактически не могут противостоять ситуации со взрывами, которая происходит на полуострове.

"Россия поняла, что ее авиация в Крыму не защищена. Система противовоздушной обороны (ПВО) оказалась неспособной противостоять событиям, которые происходят в Крыму", - отметил Жданов.

По его мнению, россияне выводят авиацию на территорию РФ, чтобы переместить ее в безопасное место. При этом они испытывают серьезные проблемы и с пилотами.

"Россияне оттягивают свою боевую авиацию из украинского Крыма, чтобы ее обезопасить. При этом у них огромные проблемы с пилотами. Потеря каждого пилота – боль для России", - подчеркнул Олег Жданов.

Ситуация в Крыму

В августе на территории захваченного Россией Крыма стали происходить взрывы. Все началось 9 августа, когда прогремели взрывы в Новофедоровке под Евпаторией на аэродроме в Саки.

Именно оттуда взлетали военные самолеты захватчиков с целью бомбардировок мирных городов Украины. Позже стало известно, что в результате происшествия было уничтожено 9 российских военных самолетов.

Взрывы в Крыму периодически продолжаются. В частности, 28 августа вспыхнул пожар возле мыса Фиолент.

Оккупанты заявили, что возгорание случилось "на территории заброшенной военной части". В тот же день в этом районе были слышны взрывы.

Журналисты Business Insider со ссылкой на секретный отчет НАТО сообщили, что Россия решила вывести свою военную авиацию из оккупированного Крыма. Согласно данным на 28 августа, было выведено 10 истребителей СУ-35С и 4 перехватчика МиГ-31БМ.

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