Армия Украины вернет Крым с Донбассом и зайдет в Россию при Путине – Жданов

ВСУ вынуждены будут перенести войну на территорию России - Жданов / Коллаж Facebook/kpszsu, Reuters, Главред

Вопрос возвращения Крыма в Украину после событий 2014-го года несколько лет находился в тени как политической, так и информационной повестки нашей страны. Основной ареной противостояния с Россией был Донбасс, вокруг которого стороны около 8 лет вели переговоры.

Ситуация с Крымом воспринималась сложно – Россия категорически отказывалась от любых переговоров и закрыла тему диалога по полуострову. Украина не отказалась от своей территории, но понимала, что реально освободить оккупированный полуостров можно только при помощи военной силы.

В Киеве осознавали – силы слишком неравны.

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В августе 2022 года, когда Украина пережила полгода войны, сумела выстоять в боях с войсками РФ, добиться военной помощи от Запада и не допустить оккупации крупных украинских городов, государство снова вернулось к вопросу Крыма. Способствуют амбициям ВСУ их успехи на юге – бойцы ведут контрнаступление и на одном из участков прорвали первую линию обороны российских оккупантов.

Украина больше не говорит о дипломатии как о главном инструменте возвращения Крыма. Теперь в Киеве открыто заявляют, что полуостров действительно может быть освобожден военным путем.

Полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, как Украина будет освобождать Крым, о планах России по удержанию полуострова, перспективах удара по Крымскому мосту и переброске самолетов с Крыма на территорию РФ.

Также Жданов назвал возможные сценарии смены власти в России, потенциального преемника Путина, сделал прогноз о наиболее вероятном варианте завершения войны и рассказал, перенесется ли война на российскую территорию.

Украина четко продемонстрировала, что Киев не планирует, а намерен вернуть захваченный Россией Крым. Там впервые за период полномасштабной войны прогремели взрывы. Состоялась Крымская платформа, на которой президент Зеленский де-факто допустил возвращение Крыма военным путем. Премьер Шмыгаль уже прямо заявил о готовности ВСУ к демилитаризации Крымского полуострова. Как вы считаете, когда Украина будет готова к проведению военной операции?

Вопрос освобождения Крыма напрямую связан с поставками Киеву вооружений. Операция по освобождению полуострова может быть проведена только в рамках общей контрнаступательной военной кампании Вооруженных сил Украины. Отдельно провести такую военную операцию нереально, поэтому в самостоятельном контексте рассматривать ее нет смысла.

Взрывы в Крыму продолжаются, однако Кремль, на удивление, воздерживается от жестких и воинственных заявлений. В чем причина подобного молчания? Они готовятся к какому-либо ответу или же инциденты реально стали для них шоком?

Думаю, они шокированы тем, что произошло. При всех угрозах, которые сыпались Москвой в адрес Киева, Украина решилась на силовые действия в Крыму. Впрочем, это мы полагаем, что Украина – официально у нас этого не подтверждают.

Россия тоже оказалась не готовой к тому, чтобы обвинить Украину в посягательстве на якобы ее территорию, как считает Москва. Российское государство показало полную неспособность защитить то, что им было захвачено.

На днях Business Insider со ссылкой на "секретный отчет" НАТО сообщил, что Россия уже перебросила 10 истребителей из Крыма на свою территорию. Можем ли мы доверять этой информации? Какие можно сделать из этого выводы?

Наши партнеры оперируют серьезными данными, информации стоит доверять. Россия поняла, что ее авиация в Крыму не защищена. Система противовоздушной обороны (ПВО) оказалась неспособной противостоять событиям, которые происходят в Крыму.

Россияне оттягивают свою боевую авиацию из украинского Крыма, чтобы ее обезопасить. При этом у них огромные проблемы с пилотами. Потеря каждого пилота – боль для России.

В последнее время в Офисе президента стали чаще звучать заявления о намерении Украины нанести удар по Крымскому мосту. Есть ли у Киева возможности для такого удара? На каком этапе войны это может произойти?

Возможностей для удара по Крымскому мосту нет. Если бы были, нужно было бы немедленно нанести такой удар. Мы не остановим поток всех вооружений россиян до тех пор, пока не нанесем удар по эстакаде.

Если России будет удаваться и в дальнейшем обеспечивать постоянную подпитку своей южной группировки войск на нашей территории, мы столкнемся с огромными трудностями. Нельзя исключать и невозможность дальнейшего продвижения войск для освобождения Крыма.

Как Россия собирается удерживать Крым? Может ли она объявить какой-либо особый режим на полуострове, мобилизацию, как на том же Донбассе? Или же она стянет туда огромное количество войск?

Думаю, существует два возможных сценария. Первый вариант будет предусматривать стягивание сухопутных войск в Крым и укрепление обороны на захваченном полуострове.

Второй вариант – войска России тихо выходят из Крыма, а ВСУ заводят туда свои подразделения. Все будет зависеть от того, каким будет политический и практический расклад внутри Российской Федерации.

Существует ли на сегодняшний день что-то, что способно заставить Россию отказаться от Крыма? Возможно ли это при Путине, или смена власти в РФ является обязательным условием для возвращения Украине контроля над полуостровом?

Россия не откажется от Крыма, пока Путин при власти. Захват Крымского полуострова он считает, пожалуй, своим наивысшим политическим достижением. Пока Путин у власти, никаких предпосылок для того, что полуостров будет добровольно возвращен Украине, нет. Я бы даже так сказал – сегодня нет бескровного пути возвращения Крыма.

Возможность для Украины появится в том случае, если в российской политике поменяется правящий клан. Тогда Москва может пойти на жест "доброй воли" и уступить Крым политическим путем без применения силовых сценариев.

Получается, Украина может освободить Крым, однако деоккупация полуострова займет длительный период времени…

Думаю, что да. Как минимум полгода, как максимум год. Уже даже в Пентагоне говорят, что эта военная кампания может затянуться до осени 2023 года.

Если Украине удастся вернуть Крым конкретно военным путем, что ожидает Россию? Путин потерпит поражение и сразу потеряет власть? Кто может стать его преемником?

Мы не знаем полного расклада сил по башням Кремля. Понятно, что сегодня турбулентность там серьезно возрастает. Кланы уже без Путина ведут сепаратные переговоры о том, что и как делить. Поражение в Крыму – это только триггер политических раскладов внутри России. А вот битва за трон может быть очень жестокой.

Претендентов на пост президента очень много. Допустим, это Дмитрий Патрушев (сын секретаря Совбеза Николая Патрушева, министр сельского хозяйства РФ, – ред.), о кандидатуре которого сегодня мы слышим чаще всего. Расклад с президентством Патрушева удобен Путину. Сценарий возможен в случае дворцового переворота в Кремле.

Николай Патрушев во главе России – самый оптимальный для Кремля вариант. Патрушев-старший, скорее всего, полагает, что кандидатура его сына устроила бы и Путина. Однако, думаю, Патрушев на все 100% не устраивает другие кланы.

В такой ситуации очень сложно сделать прогноз по поводу того, на кого в итоге сделают ставку правящие кремлевские кланы.

Мы видим, что в России, в том числе и в приграничных областях, происходят взрывы на военных складах и объектах. Есть ли вероятность переноса полноценной войны на территорию российского государства?

Вероятность переноса войны с территории Украины в Россию существует. Но сейчас об этом говорить рано. К разговору нужно будет вернуться, когда ВСУ приблизятся к восстановлению территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Тогда перед Украиной жестко встанет вопрос – заходить нам в Россию или не заходить.

Украине может предстоять сложный выбор. Если армию РФ разгромить не удастся, а Путин и его команда удержатся у власти, возможно, ВСУ придется создавать буферную зону на территории России. Украинское государство вынуждено будет пойти на такой шаг, чтобы обеспечить безопасность своих территорий.

В Центре оборонных стратегий ранее заявили, что Россия в оккупированном Крыму восстановила инфраструктуру для функционирования ядерных вооружений. Как вы полагаете, могла ли реально Москва завезти на Крымский полуостров ядерное оружие, может ли потенциально оно там быть?

Ключевое слово – "потенциально". Сомневаюсь, что западные разведки могли прощелкать момент, когда Россия пронесла хотя бы один ядерный заряд на территорию Крыма. Москва побаивается откровенного нарушения Договора о нераспространении ядерного оружия. Причем даже тогда, когда соглашение фактически прекратило действовать.

Скорее всего, ядерного оружия в Крыму нет. Хоть Путин и восстановил на полуострове инфраструктуру для размещения такого вооружения.

Как завершится война России против Украины? Какой сценарий может быть наиболее вероятным?

Наиболее вероятный путь завершения войны – военный сценарий. События будут сопровождаться силовым воздействием на войска России. Украине нужно не только освободить свои территории, но и устроить военный разгром РФ, чтобы завтра россияне не собирали новые войска и не пошли опять в наступление.

Вот, что главное.

Альтернативный вариант – смена политической элиты в России. Внутриполитическая ситуация должна измениться кардинальным образом. При такой ситуации российские войска могут быстро "откатиться" с территории Украины. Но, опять-таки, под нажимом сил обороны Украины.

Мы часто говорим, что Запад поставляет оружие Украине в недостаточных объемах. Практически через месяц заработает долгожданный ленд-лиз. Как поменяется ситуация после его запуска?

Ситуация изменится кардинально. Если ленд-лиз заработает так, как мы представляем, Украина быстрыми темпами начнет формировать ударную группировку. Проблема только в отсутствии вооружений. Все остальное у нас есть. Как говорил Черчилль: "Дайте нам оружие – все остальное мы сделаем сами".

Еще раз подчеркну – если на базе ленд-лиза мы получим то, чего ожидаем, грядут серьезные перемены в рамках всей военной кампании.

Когда может закончиться война?

Вопросы сроков нужно привязывать к обстановке с поставками вооружений. США готовятся отправлять Украине оружие морским путем. Использовать будут пароходы, а от перевозок на самолетах откажутся. Судя по всему, партии оружия будут везти в очень больших объемах.

Когда первый конвой пароходов окажется в Украине, тогда мы сможем, примерно, говорить о получении ВСУ возможности для перехода в контрнаступление. Исходя из того, как будет идти полномасштабная контрнаступательная операция, появится потенциал для рассуждения о сроках окончания войны.