'Мирного пути нет': офицер ВСУ рассказал, как будет происходить освобождение Крыма

Сейчас признаков добровольного ухода врага из Крыма нет, поэтому освобождение будет происходить так, как это осуществлялось на других оккупированных территориях.
Украинские защитники будут применять современные образцы вооружения против подразделений российской армии и вражеских военных объектов по всей территории Крыма. Об этом рассказал офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец.
"Что касается восстановления территориальной целостности в пределах Автономной Республики Крым и города Севастополь, то надо понимать, что первыми будут заходить подразделения ВСУ и Силы обороны. Я пока не вижу мирного пути освобождения Крыма. Очевидно, что по состоянию на сегодня операция освобождения территорий будет происходить военным путем, если враг не выйдет самостоятельно", - рассказал Березовец в эфире Эспрессо.
Он отметил, что пока признаков добровольного ухода врага из Крыма нет, поэтому освобождение будет происходить так, как это осуществлялось украинскими силами на других оккупированных территориях.
"Мы знаем о многочисленных операциях, которые были проведены на территории полуострова как украинскими спецслужбами, так и партизанами. Понятно, что интенсивность этих мероприятий будет повышаться. Освобождение Херсона делает деоккупацию Крыма окончательно неизбежной, и имея сегодня современные образцы вооружения, мы безусловно можем и будем использовать их против подразделений российской армии и российских военных объектов по всей территории Крыма. Враг это чувствует и мы видим его истерическую реакцию, он понимает неизбежность освобождения полуострова, а пессимистические настроения царят не только среди кремлевских пропагандистов, но и среди российского генералитета", - подчеркнул Березовец.
Освобождение Крыма
Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что незаконно аннексированный Россией Крым можно освободить только военным путем. Он отметил, что это может произойти в следующем году, однако конкретную дату наступления ВСУ он не назвал.
Как отметил военный эксперт Олег Жданов, Украина планомерно движется к освобождению Крыма и шансы на его возвращение силовым путем растут ежедневно. Но первым шагом на пути к этому должна быть ликвидация Крымского моста.
Экс-командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес заявил, что украинские защитники могут освободить оккупированный Крым уже летом следующего года. Однако есть одно условие - Запад и в дальнейшем должен поставлять Киеву все необходимое оборудование. Ходжес также выразил убеждение, что Черноморский флот РФ не помешает наступлению ВСУ.
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