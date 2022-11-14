'Мирного пути нет': офицер ВСУ рассказал, как будет происходить освобождение Крыма

Сейчас признаков добровольного ухода врага из Крыма нет / коллаж: УНИАН, Посольство США в Украине

Украинские защитники будут применять современные образцы вооружения против подразделений российской армии и вражеских военных объектов по всей территории Крыма. Об этом рассказал офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец.

"Что касается восстановления территориальной целостности в пределах Автономной Республики Крым и города Севастополь, то надо понимать, что первыми будут заходить подразделения ВСУ и Силы обороны. Я пока не вижу мирного пути освобождения Крыма. Очевидно, что по состоянию на сегодня операция освобождения территорий будет происходить военным путем, если враг не выйдет самостоятельно", - рассказал Березовец в эфире Эспрессо.

Он отметил, что пока признаков добровольного ухода врага из Крыма нет, поэтому освобождение будет происходить так, как это осуществлялось украинскими силами на других оккупированных территориях.

"Мы знаем о многочисленных операциях, которые были проведены на территории полуострова как украинскими спецслужбами, так и партизанами. Понятно, что интенсивность этих мероприятий будет повышаться. Освобождение Херсона делает деоккупацию Крыма окончательно неизбежной, и имея сегодня современные образцы вооружения, мы безусловно можем и будем использовать их против подразделений российской армии и российских военных объектов по всей территории Крыма. Враг это чувствует и мы видим его истерическую реакцию, он понимает неизбежность освобождения полуострова, а пессимистические настроения царят не только среди кремлевских пропагандистов, но и среди российского генералитета", - подчеркнул Березовец.

Освобождение Крыма

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что незаконно аннексированный Россией Крым можно освободить только военным путем. Он отметил, что это может произойти в следующем году, однако конкретную дату наступления ВСУ он не назвал.

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, Украина планомерно движется к освобождению Крыма и шансы на его возвращение силовым путем растут ежедневно. Но первым шагом на пути к этому должна быть ликвидация Крымского моста.

Экс-командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес заявил, что украинские защитники могут освободить оккупированный Крым уже летом следующего года. Однако есть одно условие - Запад и в дальнейшем должен поставлять Киеву все необходимое оборудование. Ходжес также выразил убеждение, что Черноморский флот РФ не помешает наступлению ВСУ.

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