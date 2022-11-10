"Нужно ударить по главному для РФ": эксперт назвал предпосылки освобождения Крыма

Эксперт назвал предпосылки освобождения Крыма/ Telegram, Главред

Согласно прогнозам украинской разведки, украинские войска могут освободить Крым в 2023 году. Ключевыми предпосылками для этого должны стать удары по важнейшему для Путина на полуострове – Черноморскому флоту в Севастополе.

О предпосылках освобождения Крыма рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев, пишет ТСН.uа. Кроме Черноморского флота, удары могут быть нанесены также по другим объектам военной логистики противника.

"Недавние взрывы в Севастопольской бухте поставили под вопрос сам факт дальнейшего пребывания Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе. В результате удара было повреждено несколько судов Черноморского флота", – отмечает он.

Он подчеркнул, что для украинских военных приоритетной целью является флагман Черноморского флота РФ "Адмирал Макаров", ведь он – носитель ракет класса "Калибр".

"Украинская сторона воздерживается от комментариев, кто именно нанес удар по кораблям, которые дислоцировались в Севастопольской бухте. Но очевидно, что флагман ЧФ РФ "Адмирал Макаров" является приоритетной целью для украинских военных, ведь он является носителем ракет класса "Калибр"", – говорит Снегирев.

Освобождение Крыма

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что незаконно аннексированный Россией Крым можно освободить только военным путем. Он отметил, что это может произойти в следующем году, однако конкретную дату наступления ВСУ он не назвал.

Украина планомерно движется к освобождению Крыма и шансы на его возвращение силовым путем растут ежедневно. Но первым шагом на пути к этому должна быть ликвидация Крымского моста. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Экс-командующий сухопутных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес отмечал, что Украина может освободить оккупированный Россией Крым уже в следующем году, сделав его непригодным для обороны россиян. Если ВСУ начнут освобождать Херсонскую область всё ближе к Крыму, то они смогут применить дальнобойную артиллерию для уничтожения российских целей на полуострове. С этим прекрасно справятся HIMARS.

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