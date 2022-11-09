"Висели по всем деревьям": под Херсоном оккупанты разлетались из-за "прилета" в кафе во время обеда

Под Херсоном оккупанты разлетались из-за "прилета" в кафе во время обеда/ УНИАН, скрин

В Зеленовке возле временно оккупированного Херсона был "прилет" в кафе, где постоянно собирались обедать российские захватчики. Очередной такой обед закончился для них плачевно.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Он отметил, что "прилет" был в кафе "Фариз".

"На объездной дороге есть такое кафе "Фариз". Оккупанты располагалась по посадкам. А именно в этом кафе собирались на обед, там готовили для них обеды. И именно в обед туда "прилетело", – отмечает депутат.

Он сказал, что взрыв был такой силы, что российские оккупанты даже разлетелись по деревьям.

"Как говорят местные, они такого еще не видели – по деревьям всех висели русские", – отмечает Хлань.

Ситуация на Херсонщине

Ранее сообщалось, что российские оккупанты пытаются создать иллюзию отступления с Херсонщины. Таким образом враг хочет спровоцировать ВСУ на преждевременную атаку и заманить украинские части в уличные бои. Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Напомним, оккупанты России сбежали из здания Херсонской областной государственной администрации, которая находится в захваченном ими Херсоне. Помещение осталось пустым. Они украли все ценные вещи и оставили только пустой шкаф, коробки и много мусора.

Стало известно, что по всей оккупированной части Херсонщины 9 ноября было взорвано несколько мостов. РосСМИ сообщают, что из админзданий в Херсоне исчезли российские триколоры.

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