РФ должна будет немедленно вернуть Крым: Путин получил личное предупреждение от США - СМИ

Владимир Путин получил личное предупреждение от США / kremlin.ru

Представители США передали российскому диктатору Владимиру Путину личное предупреждение о том, что эскалация в Украине путем применения ядерного оружия автоматически вычеркивает аннексированный Крым из обсуждения "мирного предложения", и в дальнейшем немедленная передача Крыма Украине будет обязательным условием переговоров и выхода на мирное соглашение. Об этом пишет Telegram-канал Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По данным канала, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин провел переговоры с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом. Основными темами переговоров были снижение рисков ядерной эскалации и обмен заключенными. Бернс от имени руководства США якобы предостерег руководство России от реализации угроз повысить уровень эскалации путем применения ядерного оружия на территории Украины.

Также директор ЦРУ проинформировал Нарышкина о последствиях для России, которые неизбежно наступят в случае применения ядерного оружия против Украины.

"Отдельно было отмечено, что решение о применении ядерного оружия против любой страны, входящей в блок НАТО, будет последним решением Владимира Путина", - говорится в сообщении.

Генерал СВР также пишет, что результаты переговоров Нарышкина с Бернсом станут темой обсуждения совещания Совета Безопасности РФ на этой неделе.

"У Путина чешутся руки сделать что-то экстраординарное и переломить ситуацию в свою пользу, но руки связаны. И чем дальше - тем этот узел на руках президента всё туже", - резюмировали на канале.

Как сообщал Главред, по данным канала Generall SVR, Путин выступил инициатором кулуарных переговоров через доверенных лиц-посредников в разных форматах, чтобы попытаться выйти на договоренности о заморозке боевых действий в Украине или найти возможность заключения мирного соглашения с учётом интересов российского руководства.

Сообщалось, что российский диктатор якобы получил "предложение мира" с Украиной. Оно исходит от страны-посредника. При этом президенту РФ "были переданы настоятельные рекомендации не отмахиваться от предложения".

15 ноября Владимир Зеленский в ходе своего онлайн-выступления на саммите Большой двадцатки отметил, что Украина не пойдет на подписание с Россией условного "Минска-3". Президент также подчеркнул, что война может завершиться, если Россия полностью выведет свои войска со всех территорий Украины согласно международно признанным границам на 1991 год.

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