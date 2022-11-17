Малазийский боинг был сбит российской ракетой: суд Гааги приговорил к пожизненному Гиркина, Дубинского и Харченко

Тогда погибли 298 человек — все пассажиры и экипаж. Гаагский суд заочно приговорил к пожизненному заключению троих человек.
В Нидерландах закончилось заседание, где объявили заочный приговор четырем обвиняемым в причастности к крушению Боинга рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года.
Голландский суд, рассматривал дело четырех подозреваемых в крушении самолета, пишет Reuters.
"Суд считает, что MH17 был сбит ракетой "Бук" с сельскохозяйственного поля под Первомайском, в результате чего погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа", - заявил председательствующий судья Хендрик Стенхейс.
В ударе по гражданскому самолету обвиняются Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко и Игорь Стрелков-Гиркин.
Суд в Гааге считает вину Стрелкова-Гиркина доказанной, Харченко и Дубинский считаются соучастниками запуска ракеты. Гаагский суд заочно приговорил их к пожизненному заключению. Пулатов признан невиновным.
Суд также признал, что территорию так называемой "ДНР" на момент сбития самолета контролировала Россия.
Кроме того, согласно выводам суда в Гааге, ЗРК "Бук", из которого был сбит MH17, привезли из России в Украину, а потом вывезли обратно.
Крушение малайзийского боинга
Напомним, Боинг-777 был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области над территорией, которую контролировали боевики "ДНР", погибли все люди, которые были на борту, – 298 человек (граждане 10 стран).
Позже было установлено, что самолет сбит зенитно-ракетным комплексом Бук. Международная следственная группа объявила, что Бук принадлежал российской армии.
Читайте также:
- "Еще бы Путина на скамью подсудимых": завтра в Гааге "судный день" по делу MH17 - детали
- Суд по делу MH17: родственники погибших требуют компенсацию от боевиков
- Танцы на костях пассажиров сбитого Боинга MH17: США "зажали" данные о запуске ракеты