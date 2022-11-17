Малазийский боинг был сбит российской ракетой: суд Гааги приговорил к пожизненному Гиркина, Дубинского и Харченко

Малазийский боинг на Донбассе был сбит российской ракетой / REUTERS / Maxim Zmeyev / File Photo

В Нидерландах закончилось заседание, где объявили заочный приговор четырем обвиняемым в причастности к крушению Боинга рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года.

Голландский суд, рассматривал дело четырех подозреваемых в крушении самолета, пишет Reuters.

"Суд считает, что MH17 был сбит ракетой "Бук" с сельскохозяйственного поля под Первомайском, в результате чего погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа", - заявил председательствующий судья Хендрик Стенхейс.

В ударе по гражданскому самолету обвиняются Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко и Игорь Стрелков-Гиркин.

Виновные в крушении боинга над Донбассом / скриншот

Суд в Гааге считает вину Стрелкова-Гиркина доказанной, Харченко и Дубинский считаются соучастниками запуска ракеты. Гаагский суд заочно приговорил их к пожизненному заключению. Пулатов признан невиновным.

Суд также признал, что территорию так называемой "ДНР" на момент сбития самолета контролировала Россия.

Кроме того, согласно выводам суда в Гааге, ЗРК "Бук", из которого был сбит MH17, привезли из России в Украину, а потом вывезли обратно.

Крушение малайзийского боинга

Напомним, Боинг-777 был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области над территорией, которую контролировали боевики "ДНР", погибли все люди, которые были на борту, – 298 человек (граждане 10 стран).

Позже было установлено, что самолет сбит зенитно-ракетным комплексом Бук. Международная следственная группа объявила, что Бук принадлежал российской армии.

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