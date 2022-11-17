"Мы не знаем на 100%, что случилось": Зеленский призвал дождаться результатов расследования трагедии в Пшеводуве

Владимир Зеленский прокомментировал падение ракеты в Польше / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть основания утверждать, что ракета, унесшая жизни двух граждан Польши на территории села Пшеводув 15 ноября, была российской. Однако сейчас продолжается расследование трагического инцидента. И пока оно не завершится, никто не может со 100% уверенностью делать выводы о том, что там в действительности произошло.

Об этом Зеленский заявил, выступая перед участниками Bloomberg New Economy Forum, передает официальный Telegram-канал главы государства.

"Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на 100%, я думаю, что мир тоже не знает на 100%. Но я уверен, что была российская ракета и что мы использовали ракеты ПВО", – отметил Зеленский.

"Но мы должны быть справедливыми и честными, пока расследование не завершено, мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши", – добавил президент.

Ракетный удар по Польше

15 ноября в Польше прогремел взрыв. Две ракеты ударили по селу Пшеводув, которое расположено в 10 км от границы с Украиной. "Прилет" зафиксировали по местной зерносушилке. В результате погибли два человека.

Самолет НАТО, который находился в воздушном пространстве Польши 15 ноября, отследил ракету, упавшую на территории страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военного представителя Альянса.

Президент США Джо Байден назвал "маловероятным" запуск ракеты, которая привела к взрывам и гибели людей в Польше, из России.

В то же время в Польше подтвердили, что на территории страны действительно упала ракета российского производства. Глава польской дипломатии Збигнев Рау вызвал российского посла в Варшаве для объяснений.

Президент Польши Анжей Дуда заявил, что могла упасть ракета украинской противовоздушной обороны. Признаков умышленного нападения на страну нет.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призывает партнеров предоставить данные, на основе которых пришли к выводу, что на территории Польши упала ракета украинского ПВО.

Украина призвала Польшу включить ее в расследование падения ракеты на польской территории. Как сообщает The Guardian, президент Польши Анджей Дуда отреагировал на призыв. Он заявил, что перед этим Варшава должна посоветоваться с Вашингтоном.

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