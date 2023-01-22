На фоне скандала с танками Leopard: Шольц удивил новым заявлением об Украине

На фоне слухов об отказе передавать Украине танки Leopard, канцлер Германии Олаф Шольц сделал новое заявление.
22 января он прибыл в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в честь 60-летия заключения договора о примирении между двумя странами.
Во время своих обращений Шольц упомянул Украину.
"Мы будем продолжать оказывать Украине, пока это необходимо, всю поддержку, в которой она нуждается. Итого, как европейцы, чтобы защитить наш европейский проект мира", - вдруг заявил Шольц, пишет Le Figaro.
А вот президент Франции отметил, что поддержка Украины будет "непоколебима" во всех сферах.
"После 24 февраля наш союз не был разделен и не уклонился от своей ответственности", - добавил президент Франции.
Танки Leopard 2 для Украины
На встрече Рамштайн-8 в Германии, которая состоялась 20 января, страны Запада так и не приняли решение о поставках танков Leopard 2 Украине. Новый немецкий министр обороны Борис Писториус сказал, что есть как аргументы "за", так и аргументы "против" реализации инициативы. В Бундестаге из-за этого подвергли критике канцлера Олафа Шольца.
Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина по итогам встречи в Рамштайне укрепит свои позиции. Однако Киеву по-прежнему нужны танки Leopard 2. За их получение придется побороться.
Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм подверг критике ФРГ за нерешительность в вопросе поставок танков Leopard 2 Украине. Он сказал, что "устал от этого шоу" и призвал Германию предоставить танки Киеву, поскольку это отвечает национальным интересам Берлина.
Читайте также:
- "Мы не будем выкручивать руки и подталкивать": в США заявили, что ФРГ работает по танкам Leopard 2
- Министр обороны Германии запретила подсчитывать танки: ситуация сдвинулась с мертвой точки
- Украина получит танки Leopard 2, решение готовится – ГУР