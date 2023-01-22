На фоне скандала с танками Leopard: Шольц удивил новым заявлением об Украине

Во время своих обращений Шольц и Макров упомянул Украину и поддержку нашей страны.

Шольц / УНИАН, Us Army

На фоне слухов об отказе передавать Украине танки Leopard, канцлер Германии Олаф Шольц сделал новое заявление.

22 января он прибыл в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в честь 60-летия заключения договора о примирении между двумя странами.

Во время своих обращений Шольц упомянул Украину.

"Мы будем продолжать оказывать Украине, пока это необходимо, всю поддержку, в которой она нуждается. Итого, как европейцы, чтобы защитить наш европейский проект мира", - вдруг заявил Шольц, пишет Le Figaro.

А вот президент Франции отметил, что поддержка Украины будет "непоколебима" во всех сферах.

"После 24 февраля наш союз не был разделен и не уклонился от своей ответственности", - добавил президент Франции.

Танки Leopard 2 для Украины

На встрече Рамштайн-8 в Германии, которая состоялась 20 января, страны Запада так и не приняли решение о поставках танков Leopard 2 Украине. Новый немецкий министр обороны Борис Писториус сказал, что есть как аргументы "за", так и аргументы "против" реализации инициативы. В Бундестаге из-за этого подвергли критике канцлера Олафа Шольца.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина по итогам встречи в Рамштайне укрепит свои позиции. Однако Киеву по-прежнему нужны танки Leopard 2. За их получение придется побороться.

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм подверг критике ФРГ за нерешительность в вопросе поставок танков Leopard 2 Украине. Он сказал, что "устал от этого шоу" и призвал Германию предоставить танки Киеву, поскольку это отвечает национальным интересам Берлина.

Читайте также: