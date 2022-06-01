Швейцария запретила Дании поставлять в Украину БТР Piranha III - Reuters

Швейцария запретила Дании поставлять в Украину БТР Piranha III / скриншот

Правительство Швейцарии наложило вето на запрос Дании на отправку бронетранспортеров швейцарского производства в Украину, сославшись на свою политику нейтралитета, заключающуюся в отказе от поставок оружия в зоны конфликта.

Государственный секретариат по экономическим вопросам страны (SECO) отклонил заявку Дании на поставку Украине около 20 боевых машин пехоты Piranha III, ссылаясь на швейцарскую телекомпанию SRF, сообщает Reuters.

Нейтральная Швейцария требует, чтобы зарубежные страны, покупавшие швейцарское оружие, обращались с запросами на разрешения на его реэкспорт.

В апреле страна наложила вето на реэкспорт производимых в Швейцарии боеприпасов, которые используются в зенитных танках, которые Германия отправляет в Украину. Она также отклонила запрос Польши об оружии для помощи соседней Украине.

Читайте такжеПредоставят авто Humvee и БПЛА: США планируют расширить военную помощь Украине – The Washington PostШвейцария при этом отказалась от прежней практики и приняла санкции Европейского Союза, призванные наказать Россию за вторжение в Украину.

Военная помощь Украине

Напомним, 31 мая эксперт по международным отношениям, дипломат Майкл Макфол сообщил, что Вооруженные Силы Украины получат новую партию высокоточных управляемых ракет MLRS с большей дальностью, чем сейчас. Однако дальность их действия не позволит наносить удар по территории РФ.

В среду, 1 июня, США объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 700 млн долларов. Администрация Джо Байдена согласовала решение о поставке Украине небольшого количества высокотехнологичных ракетных систем средней дальности, пишут американские журналисты.

Это критически важное оружия, о котором украинские лидеры просили раньше, пытаясь остановить наступление России на Донбассе.

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