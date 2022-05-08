Когда и как закончится война в Украине: Маломуж назвал два сценария

Николай Маломуж назвал два сценария завершения войны в Украине / Фото УНИАН

Война в Украине может завершиться согласно двум сценариям. Один из них - затяжная война.

Об этом в интервью изданию Сегодня рассказал глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

"Сегодня два реальных сценария. Первый – то, что мы сейчас наращиваем все силы, особенно за счет нового вооружения, и проводим специальные операции, мощно жмем противника к рубежам и они сами выйдут за эти рубежи. И потому для сохранения режима Путин может выйти на переговорный процесс на допустимых для Украины условиях", - сказал он.

Маломуж уточнил, что при таком сценарии Крым и "ЛДНР" будут оставаться вынесенными за скобки определенное время.

По его словам, украинское политическое руководство может пойти на такой сценарий, чтобы прекратить войну, а потом решать этот вопрос с мировым сообществом, предварительно укрепив нашу оборонную безопасность, экономику и ослабив российскую.

Второй сценарий - затяжная война.

"Второй этап или другая позиция - это когда мы не соглашаемся на условия Путина, которые он нам диктует, они будут неприемлемыми. А Путин, соответственно, решит, что в этот момент он проиграет, и стратегически – перед обществом России не может показать ничего, и проигрывает политически, экономически, оборонительно на перспективу перед Западом. Потому будет ориентироваться на затяжную войну", - объяснил экс-глава Службы внешней разведки Украины.

Он отметил, что, наращивая силы, уже к октябрю-ноябрю у Украины будет очень мощное преимущество, особенно в технологиях.

"Поэтому в этой ситуации второй сценарий, затяжной, тяжелый, но все же по всем сценариям Украина выигрывает", - сказал он.

Маломуж считает, что сейчас Путин будет идти на более легкий сценарий, чтобы сохранить режим, попытаться взять Россию под полный контроль и не допустить внутреннюю дестабилизацию.

Когда закончится война в Украине

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что война в Украине переходит в рутинную фазу. Это сложный период, который будет длиться не менее двух месяцев. По его словам, в этот период будут какие-то мелкие сенсации или вовсе ничего не произойдет. Стороны будут "перемалывать" друг друга.

Тем временем у Путина продлили сроки "спецоперации". По данным украинской разведки, Россия планирует закончить войну в Украине не раньше сентября 2022 года.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что в ближайшие недели Украине нужно быть готовой к более жесткому наступлению российских войск. Украине грозят еще большие разрушения важной инфраструктуры и жилых районов. По его словам, необходимо быть готовыми к длительной войне в Украине, которая может длиться месяцы или даже годы".

Папа Римский Франциск рассказал о разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, во время которого последний якобы рассказал о планах Кремля завершить войну против Украины до 9 мая этого года. Такой разговор якобы состоялся во время личной встречи.

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