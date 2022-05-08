УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Когда и как закончится война в Украине: Маломуж назвал два сценария

8 мая 2022, 07:16

При условии реализации одного из сценариев завершения войны России и Украины Крым и "ЛДНР" будут оставаться вынесенными за скобки определенное время.

Николай Маломуж
Николай Маломуж назвал два сценария завершения войны в Украине / Фото УНИАН

Война в Украине может завершиться согласно двум сценариям. Один из них - затяжная война.

Об этом в интервью изданию Сегодня рассказал глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

"Сегодня два реальных сценария. Первый – то, что мы сейчас наращиваем все силы, особенно за счет нового вооружения, и проводим специальные операции, мощно жмем противника к рубежам и они сами выйдут за эти рубежи. И потому для сохранения режима Путин может выйти на переговорный процесс на допустимых для Украины условиях", - сказал он.

Маломуж уточнил, что при таком сценарии Крым и "ЛДНР" будут оставаться вынесенными за скобки определенное время.

По его словам, украинское политическое руководство может пойти на такой сценарий, чтобы прекратить войну, а потом решать этот вопрос с мировым сообществом, предварительно укрепив нашу оборонную безопасность, экономику и ослабив российскую.

Второй сценарий - затяжная война.

"Второй этап или другая позиция - это когда мы не соглашаемся на условия Путина, которые он нам диктует, они будут неприемлемыми. А Путин, соответственно, решит, что в этот момент он проиграет, и стратегически – перед обществом России не может показать ничего, и проигрывает политически, экономически, оборонительно на перспективу перед Западом. Потому будет ориентироваться на затяжную войну", - объяснил экс-глава Службы внешней разведки Украины.

Он отметил, что, наращивая силы, уже к октябрю-ноябрю у Украины будет очень мощное преимущество, особенно в технологиях.

"Поэтому в этой ситуации второй сценарий, затяжной, тяжелый, но все же по всем сценариям Украина выигрывает", - сказал он.

Маломуж считает, что сейчас Путин будет идти на более легкий сценарий, чтобы сохранить режим, попытаться взять Россию под полный контроль и не допустить внутреннюю дестабилизацию.

Когда закончится война в Украине

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что война в Украине переходит в рутинную фазу. Это сложный период, который будет длиться не менее двух месяцев. По его словам, в этот период будут какие-то мелкие сенсации или вовсе ничего не произойдет. Стороны будут "перемалывать" друг друга.

Тем временем у Путина продлили сроки "спецоперации". По данным украинской разведки, Россия планирует закончить войну в Украине не раньше сентября 2022 года.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что в ближайшие недели Украине нужно быть готовой к более жесткому наступлению российских войск. Украине грозят еще большие разрушения важной инфраструктуры и жилых районов. По его словам, необходимо быть готовыми к длительной войне в Украине, которая может длиться месяцы или даже годы".

Папа Римский Франциск рассказал о разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, во время которого последний якобы рассказал о планах Кремля завершить войну против Украины до 9 мая этого года. Такой разговор якобы состоялся во время личной встречи.

Другие новости:

viber
война в Украине Николай Маломуж новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
"Наша семья будет больше": Осадчая поздравила Юрия Горбунова"Наша семья будет больше": Осадчая поздравила Юрия Горбунова Гороскоп на неделю 9-15 мая: Львам – режим экономии, Весам – интриги, Рыбам – удача в деньгахГороскоп на неделю 9-15 мая: Львам – режим экономии, Весам – интриги, Рыбам – удача в деньгах Гороскоп для Украины: лунное затмение 16 мая невероятно сильно повлияет на войнуГороскоп для Украины: лунное затмение 16 мая невероятно сильно повлияет на войну Гороскоп на сегодня, 7 мая 2022: Овнам – вещие сны, Близнецам – поддержка высших сил, Водолеям – сплетниГороскоп на сегодня, 7 мая 2022: Овнам – вещие сны, Близнецам – поддержка высших сил, Водолеям – сплетни "Просто не можем": Брежнева и Меладзе отказались выступать перед россиянами в Турции"Просто не можем": Брежнева и Меладзе отказались выступать перед россиянами в Турции
Поддержите Главред

Последние новости

07:16

Когда и как закончится война в Украине: Маломуж назвал два сценария

06:44

В Сеть попало видео эффектного удара ВСУ по катеру оккупантов возле острова ЗмеиныйВидео

06:31

Кремлю понадобится пауза: почему Украине нужно вытерпеть 10 ближайших днеймнение

04:55

Мобилизация в России провалится, однако враг усилит группу войск в направлении Донбасса – экспертВидео

04:26

Как есть консервы во время войны и не отравиться: советы экспертов

Реклама
04:00

Под 40 гривен за доллар: появился неожиданный валютный прогноз на летоВидео

03:40

Налетит ураган и гроза: погода в Украине резко изменитсяВидео

03:03

Почему русские оккупанты перейдут к плану войны на истощение - эксперт

02:33

День матери в Украине 2022: душевные поздравления, картинки и открытки самым дорогим

02:02

"Лучше бы он умер": российские олигархи рассуждают о смерти больного Путина - Грозев

01:32

Когда будет перелом и война в Украине завершится - прогноз историка

00:51

Приметы на 8 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:25

Зеленский резко отреагировал на ракетный удар по музею Сковороды

00:02

Путин идет ва-банк: удваивает ставки на вторую фазу войны — ЦРУВидео

00:01

Арестович опроверг удар по российскому Адмиралу Макарову: что известноВидео

07 мая, суббота
23:33

В России "анонсировали" мощные обстрелы Западной Украины, в которых обвинят ВСУ

23:31

Головы будут болеть у всех: на Землю идет мощная магнитная буряВидео

23:20

"Люди зомбированы": Наталья Могилевская рассказала о родственниках в РоссииВидео

23:17

Зеленский раскрыл подробности нового этапа эвакуации с АзовсталиВидео

23:11

Смерть от огня или дыма: на Херсонщине рашисты не дают тушить лесные пожарыВидео

Реклама
23:11

"Варвары с ракетами": Зеленский отреагировал на ракетный обстрел ОдессыВидео

22:40

Подоляк сообщил, при каких условиях продолжатся переговоры с РоссиейВидео

22:09

"Воюют с мирными жителями": в Белогоровке рашисты сбросили авиабомбу на школуВидео

21:59

"Перемололи" сотню рашистов вместе с техникой: ВСУ покрошили оккупантов на ДонбассеВидео

21:29

"Максимально жестко": у Зеленского раскрыли план освобождения ХерсонщиныВидео

21:25

Лавров "красавчик" и сделал все, чтобы Израиль повернулся наконец к Украине - РезниковВидео

21:19

Мстят русскоязычным: Резников назвал главную ошибку КремляВидео

21:09

Запад был убежден, что мы упадем за 72 часа - РезниковВидео

20:59

РФ убила двоих украинских детей: из Градов накрыла город на ЛуганщинеВидео

20:46

ВСУ уничтожили позиции российских оккупантов на Изюмском направлении: эффектное видеоВидео

20:45

Палец в рот не клади: топ-4 скандалистки гороскопа

20:41

Врежет адская жара: киевлянам дали экстремальный прогноз на лето

19:59

"Психика не выдерживает": в Мариуполе под завалами домов находят много трупов

19:55

Гороскоп для Украины: лунное затмение 16 мая невероятно сильно повлияет на войнуВидео

19:50

В РФ паника: рашисты не хотят умирать в Украине и сотнями бегут с поля бояВидео

19:27

Кремлевский фашист хуже немецкого, или С чем связано обострение Путина к 9 маямнение

19:21

С Азовстали эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людейВидео

19:21

"Наши войска на границе с Польшей": в русской Госдуме назвали безумное условия окончания войны с Украиной

19:20

У рашистов новая проблема: ВСУ уничтожили железнодорожную развязкуВидео

19:07

Надела только улыбку: Бритни Спирз показала очень откровенное фото

Реклама
19:01

ВСУ освободили населенный пункт на Харьковщине и отразили атаку: враг отступил с потерямиВидео

18:44

Украинские военные красиво уничтожили вражеский ПТРК "Штурм-С": мощное видеоВидео

18:38

Деньги, успех, исполнение желаний: кому из знаков нереально повезет этим летом

18:33

Путин переписывает историю ради оправдания войны против Украины: в Госдепе США обвинили диктатора РФВидео

18:27

Кровавая эвакуация: оккупанты РФ убили троих защитников АзовсталиВидео

18:11

Российские оккупанты устроили террор мирных жителей в Запорожской областиВидео

17:59

"Слава Бандере" кричат нелюди": украинский гимнаст-ватник зашкварился в Сети

17:36

"Вам будет стыдно": Дмитрий Комаров показал, как Россия уничтожает себяВидео

17:33

Bayraktar ВСУ уничтожил корабль РФ: в Минобороны раскрыли деталиВидео

17:18

Командир и заместитель командира полка, командир роты и майор: ВСУ ликвидировали русских офицеровФото

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять