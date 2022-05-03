Когда закончится война в Украине: у Путина продлили сроки "спецоперации" - разведка

Когда РФ хочет закончить войну в Украине - названы новые сроки / Reuters

Россия планирует закончить так называемую спецоперацию в Украине, а по сути войну, не раньше сентября 2022 года.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

"Среди военных армии оккупанта распространяется информация, что срок так называемой "специальной военной операции" определен до сентября 2022 года", - говорится в сообщении.

Также украинские разведчики выяснили и другие планы оккупантов. В частности, РФ рассматривает возможность включения захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма и последующую интеграцию их в российское экономическое пространство. Сроки реализации плана - до 2030 года.

В то же время российский оккупационный режим пытается убедить местное население в окончательном установлении контроля над занятыми территориями. 1 мая в Геническе так называемый "председатель горсовета" Андрей Клочко организовал торжественное поднятие флага РФ. Правда, горожане проигнорировали рашистский "праздник".

Ряд частных предприятий Ростовской области получил заказ на изготовление печатей и штампов для оккупационных администраций Мариуполя. На штампах и печатях содержатся надписи: Россия, республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация.

"Рашисты анонсировали, что в июне подобные штампы и печати будут производиться для оккупированного Херсона", - говорится в сообщении.

Сейчас в Мариуполе оккупанты проводят "большую уборку" - россияне ищут и уничтожают тела убитых. Для этого в городе с 15 апреля работают три мобильных крематория.

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Как сообщал Главред, Папа Римский Франциск рассказал о разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, во время которого последний якобы рассказал о планах Кремля завершить войну против Украины до 9 мая этого года. Такой разговор якобы состоялся во время личной встречи.

Тем временем американские и западные чиновники считают, что президент России Владимир Путин может официально объявить войну Украине уже 9 мая. Это позволит ему полноценно мобилизовать российские резервные силы при их попытке завоевать восточную и южную части Украины.

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