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Армия РФ в Украине имеет три проблемы, которые не позволяют ей продвигаться – Пентагон

3 мая 2022, 10:29

Продвижение российских войск на Донбассе очень медленное. В Минобороны США работу захватчиков в наземных операциях назвали "анемичной".

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Армия РФ в Украине имеет три проблемы, которые не позволяют ей продвигаться – Пентагон / Reuters

Российские оккупанты имеют очень минимальный прогресс на Донбассе. Их работа в наземных операциях очень осторожна и неравномерна.

Продвижение на востоке Украины войск РФ такое медленное, потому что они до сих пор не смогли искоренить ряд проблем. Об этом заявил чиновник из американского оборонного ведомства во время брифинга 2 мая.

Наиболее ощутимыми для армии захватчиков являются три проблемы:

  • плохое командование и дисциплина,
  • низкий моральный дух во многих подразделениях,
  • далеко не идеальная логистика.

По его словам, уже не раз были случаи, когда российские военные на востоке Украины заходили в какой-то населенный пункт, объявляли, что они его захватили, а потом выходили из него. И после этого ВСУ могли восстановить контроль за такими селами. Такие случаи уже переросли в тенденцию.

Также чиновник рассказал, что оккупанты пытаются учиться на своих ошибках, но им это пока не удается и они до сих пор страдают от указанных выше проблем.

Операции, которые российские войска проводят на земле, чиновник оборонного ведомства США назвал очень осторожными и неравномерными. По его словам, в некоторых случаях лучшее слово для описания таких операций – "анемичные".

Ранее сообщалось, что Россия попытается присоединить к своему составу оккупированные территории Донецкой и Луганской областей уже в середине мая. При этом Москва рассматривает аналогичный план и для Херсона, заявили в разведке США.

Как заявил ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович, Украина не собирается подписывать с Россией мирный договор. Речь может идти лишь о капитуляции страны-агрессора.

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