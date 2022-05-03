Мирного договора Украины и России не будет, только капитуляция РФ – Арестович

Арестович заявил, что мирного договора с Россией не будет / Коллаж фото Униан, Reuters

Украина не собирается подписывать с Россией мирный договор. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Таким образом он подтвердил слова секретаря СНБО Алексея Данилова, который накануне заявил, что речь может идти только о капитуляции страны-агрессора.

Арестович отметил, что Данилов – чиновник высшего ранга и просто так говорить не будет.

"Сегодняшнее заявление Данилова о том, что мирного договора с Россией не будет, будет только капитуляция РФ. А он просто так не говорит, он - чиновник высшего ранга. Наступила совершенно новая реальность", – сказал советник главы ОП в эфире Фейгин Live.

Он также обратил внимание, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак в статье для издания Time назвал события, которые происходят с 2014 года – новой тридцатилетней войной. По словам Арестовича, политик в материале отмечает, что западная политическая система разрушена, а история по ее переформатированию будет очень долгой.

"Он намекает на то, что в мире происходят тектонические процессы, которые не закончатся в 2022 году, даже если прекратятся боевые действия. Потому что кто-то решил использовать силу и свою экспансию, чтобы реализовать цели своей политики и начал сокрушать всю систему международной политики, все системы, договора и существующие механизмы предотвращения этого в своих интересах", – сказал Арестович.

Напомним, 2 мая в ходе всеукраинского телемарафона секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина и Россия навряд ли подпишут мирный договор. Возможна только капитуляция Москвы перед Киевом. И чем быстрее агрессор признает свое поражение, тем будет лучше для него.

По словам Данилова, перелома на фронте пока нет, однако он обязательно случится, учитывая объемы военной помощи, которые предоставляются украинскому государству.

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Как сообщал Главред, советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что война России и Украины может длиться ближайшие два десятка лет. По его словам, затяжная война будет не такой, как сейчас, то есть боевых действий, вероятно, станет меньше.

"Война в этом смысле, в цивилизационном. Это не обязательно означает военные столкновения... Она может быть и до 42-го, только надо понимать, как это будет происходить. И самое главное, что Украина предлагает деятельные механизмы борьбы с этим", - сказал Арестович.

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