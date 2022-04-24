Путин "похоронил" договор о мире после унижения от ВСУ - Financial Times

Владимир Путин / Reuters

После уничтожения ракетного крейсера Москва в результате удара ракетами ВСУ Нептун, президент РФ Владимир Путин потерял интерес к переговорам о прекращении войны.

Вместо этого хочет захватить как можно больше территории Украины, пишет Financial Times со ссылкой на трех человек, проинформированных о переговорах с российским президентом.

По данным собеседников, хозяин Кремля в прошлом месяце серьезно рассматривал возможность заключения мирного соглашения с Украиной.

Отмечается, что сейчас он не видит никакого решения посредством дипломатических переговоров и считает, что они зашли в "тупик".

"Путин искренне верит в ту чепуху, которую он слышит по [российскому] телевидению, и он хочет выиграть по-крупному", - сказал один из источников издания.

Источники также объяснили, почему Путин отказывается подписывать мирные соглашения с Украиной.

"Путин был против подписания чего бы то ни было... после Москвы он не выглядит победителем, потому что это было унизительно", - подчеркнул собеседник.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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