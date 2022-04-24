Путин "похоронил" договор о мире после унижения от ВСУ - Financial Times

Владимир Путин отказывается подписывать мирные соглашения с Украиной, говорят инсайдеры.
После уничтожения ракетного крейсера Москва в результате удара ракетами ВСУ Нептун, президент РФ Владимир Путин потерял интерес к переговорам о прекращении войны.
Вместо этого хочет захватить как можно больше территории Украины, пишет Financial Times со ссылкой на трех человек, проинформированных о переговорах с российским президентом.
По данным собеседников, хозяин Кремля в прошлом месяце серьезно рассматривал возможность заключения мирного соглашения с Украиной.
Отмечается, что сейчас он не видит никакого решения посредством дипломатических переговоров и считает, что они зашли в "тупик".
"Путин искренне верит в ту чепуху, которую он слышит по [российскому] телевидению, и он хочет выиграть по-крупному", - сказал один из источников издания.
Источники также объяснили, почему Путин отказывается подписывать мирные соглашения с Украиной.
"Путин был против подписания чего бы то ни было... после Москвы он не выглядит победителем, потому что это было унизительно", - подчеркнул собеседник.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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