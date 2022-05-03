Война продлится до 2042 года: Арестович дал неожиданный прогноз

Затяжная война будет не такой, как сейчас, то есть боевых действий, вероятно, станет меньше.
Война Украины с Россией может длиться ближайшие два десятка лет, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
В интервью правозащитнику Марку Фейгину он также вспомнил, свой предыдущий "прогноз" о войне до 2035 года.
По его словам, сама затяжная война будет не такой, как сейчас, то есть боевых действий, вероятно, станет меньше.
"Война в этом смысле, в цивилизационном. Это не обязательно означает военные столкновения... Оно может быть и до 42-го, только надо понимать, как это будет происходить. И самое главное, что Украина предлагает деятельные механизмы борьбы с этим", - сказал Арестович.
Читайте такжеОккупантов отбросили на 40 километров: в США рассказали о контрударе ВСУ под Харьковом
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
Читайте еще:
- Уральских танкистов сожгли вместе с техникой: ВСУ разнесли колонну орков на Черниговщине
- Разведка боем нарвалась на мощный огонь ВСУ: под Херсоном уничтожили технику РФ с пехотой
- Мощный удар ВСУ: на Донбассе уничтожили 46 единиц техники и 2 ракеты РФ