Война продлится до 2042 года: Арестович дал неожиданный прогноз

Алексей Арестович / Фото facebook.com/alexey.arestovich

Война Украины с Россией может длиться ближайшие два десятка лет, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В интервью правозащитнику Марку Фейгину он также вспомнил, свой предыдущий "прогноз" о войне до 2035 года.

По его словам, сама затяжная война будет не такой, как сейчас, то есть боевых действий, вероятно, станет меньше.

"Война в этом смысле, в цивилизационном. Это не обязательно означает военные столкновения... Оно может быть и до 42-го, только надо понимать, как это будет происходить. И самое главное, что Украина предлагает деятельные механизмы борьбы с этим", - сказал Арестович.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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