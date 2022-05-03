"Сейчас идет 1941 год": раненый оккупант признал мощь ВСУ и рассказал о проблемах путинской армии

Оккупант Иван Отраковский рассказал, почему РФ терпит поражение в Украине / Фото Reuters, скриншот

Раненый офицер морской пехоты РФ Иван Отраковский, который попал под минометный обстрел и оказался в больнице, рассказал о силе сопротивления украинской армии российскому вторжению и о проблемах в путинской армии.

По словам оккупанта, мощь Сил обороны Украины не сравнима с тем, что было в 2014 году.

"Кинули войска в лоб и думали, что вот так сейчас они (украинские военные, – ред.) все разбегутся, как в 2014 году. Сейчас совсем другая у них армия, четкая подготовленность, артиллерия пристреленная", – пояснил Отраковский причины поражения ВС РФ в интервью YouTube-каналу Спец.

"Значит, надолго мы завязли. С той стороны воюют хорошо, особенно артиллерия, минометчики работают на пять баллов", – признался офицер путинской армии.

Отраковский рассказал, что очень много оккупантов "перемалывает" именно артиллерия, а основная масса потерь в рядах российских военных – это результат осколочных ранений.

Главными проблемами армии РФ оккупант назвал плохую радиосвязь, проблемы с обеспечением и слабое взаимодействие войск.

"К сожалению, все это есть. Если мы возьмем пример Второй мировой войны, то сейчас идет 1941 год. Ждем, что наконец-то сумятица закончится и начнутся 1942-43 гг. – то есть нормальное ведение войны. Будут уничтожаться железнодорожные узлы, дороги, наконец-то добьют аэродромы противника. Там говорят, что они уничтожены, но это неправда. Дроны поднимаются, вертолеты поднимаются, поставки вооружения продолжаются с большой периодичностью", – сказал захватчик.

По данным британской разведки, Россия задействовала уже 65% всех своих наземных вооруженных сил. Это более 120 батальонных тактических групп, четвёртая часть из которых, вероятно, уже выведена из строя. Кроме того, сообщается о трудно восстанавливаемых потерях у ВДВ (воздушно-десантных войск). России потребуются годы, чтобы восстановить эти силы.

Как сообщал Главред, военный эксперт Михаил Жорохов считает, что перелом на фронте начнется после 15 мая - тогда Украина в полной мере может начать осваивать все поставки вооружения от партнеров. Пока что нашим военным нужно выстоять, поскольку армия России имеет значительное количество мобилизационного резерва.

Тем временем президент России Владимир Путин может официально объявить войну Украине уже 9 мая. Это позволит ему полноценно мобилизовать российские резервные силы при их попытке завоевать восточную и южную части Украины, считают американские и западные чиновники.

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